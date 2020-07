Accademia Belle Arti Frosinone, Virtual Open Day il 16 luglio

Giovedì 16 luglio l’Accademia di Belle Arti di Frosinone organizza un Open Day digitale per tutti gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore che vogliono conoscere da vicino i corsi e le attività che vi si svolgono.

Le ristrettezze legate all’emergenza Covid-19 non consentono un appuntamento tradizionale, come quello che negli ultimi anni ha fatto visitare le sedi di Palazzo Tiravanti e di Largo Sant’Antonio da migliaia di ragazzi, ma i docenti e il personale tecnico e amministrativo operano da tempo affinché tutti, collegandosi al sito dell’Accademia (www.accademiabellearti.fr.it), abbiano la possibilità di osservare, seppure attraverso uno schermo, il lavoro svolto dagli studenti iscritti ai diversi corsi presenti in Accademia. Basterà dunque collegarsi alla pagina web del sito per ottenere e visualizzare tutte le indicazioni necessarie.

Un Open Day fortemente voluto dal presidente Ennio De Vellis e dalla direttrice Loredana Rea, che nonostante le difficoltà hanno lavorato fianco a fianco affinché un appuntamento così importante, dedicato a facilitare le scelte future degli studenti delle classi quinte non andasse perduto. L’Accademia di Belle Arti di Frosinone è un istituto di Alta Formazione Artistico Musicale (Afam) appartenente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che rilascia diplomi accademici di 1° e 2° livello equivalenti alle lauree universitarie.

Un’Accademia, negli ultimi anni, rinnovata in tanti aspetti e che mira a valorizzare le qualità di ogni singolo studente. Didattica sempre in primo piano e attenzione autentica verso gli studenti sono punti essenziali intorno a cui si articola la proposta formativa dell’Accademia, focalizzata su ragazzi aperti e curiosi, pronti a mettersi in gioco con il loro entusiasmo per sfruttare al massimo un percorso di studi che stimola ed enfatizza il talento che ciascuno possiede. Nella vocazione didattica che contraddistingue l’Accademia, nessuno è lasciato indietro e tutti sono messi nelle migliori condizioni per terminare gli anni di studio con regolarità, con la consapevolezza di aver intrapreso un percorso che ha valorizzato le proprie qualità.

Diversi i corsi in programma. Tra Arte sacra contemporanea, Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico, Decorazione, Fashion Design, Grafica d’arte, Grafica d’arte per l’illustrazione, Graphic design, Media art, Pittura, Pittura – Arte pubblica, Scenografia e Scultura.

Diversi anche i laboratori ed i workshop che abitualmente si tengono in Accademia. Corsi e seminari che hanno conferito all’Accademia di Frosinone una dimensione internazionale, ospitando studenti provenienti da ogni parte del mondo, oltre che d’Italia, un luogo aperto di incontri, confronti, scambi. Degli oltre settecento iscritti infatti, circa trecento sono stranieri, la maggior parte dei quali provenienti dalla Cina. Ragazzi cinesi ma anche europei, iraniani e turchi. Una ricchezza inestimabile per la nostra istituzione culturale, per i ragazzi che la frequentano e per l’intera città di Frosinone e la sua provincia.

Nei prossimi giorni si apriranno ufficialmente le iscrizioni al prossimo anno accademico che, come già stabilito, avrà una didattica mista, con lezioni che potranno tenersi online e nei laboratori in sede. Attualmente, si sta studiando il modo per agevolare la frequenza on line di tutti quegli studenti che ancora non possono rientrare in Italia, una distanza che non inficerà la loro preparazione e il loro percorso formativo, grazie alle piattaforme digitali predisposte dall’Accademia. Per dare l’avvio ufficiale alle iscrizioni si è in attesa di conoscere quali saranno le agevolazioni fiscali previste dal Ministero per gli studenti.

Il programma dell’Open Day del 16 luglio è così suddiviso: ore 10 l’Accademia, ore 10 Scultura, ore 10.30 Pittura, ore 11 Decorazione, ore 11.30 Arte sacra contemporanea, ore 12 Grafica d’arte, ore 12.30 Scenografia, ore 14.30 Media art, ore 15 Graphic design, ore 15.30 Fashion design, ore 16 Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico. È possibile inviare domande in diretta con un messaggio WhatsApp al numero di telefono +39 371 411 41 01. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere agli appositi indirizzi mail dell’Accademia (info@accademiabellearti.fr.it e didattica@accademiabellearti.fr.it).