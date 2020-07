Dal Diaco ‘sparito’ alla promessa della Costamagna, le reazioni social ai palinsesti Rai

Lo sfogo di Salvo Sottile, il giallo della sparizione di Pierluigi Diaco, il silenzio di alcuni e la gioia di tanti. Rimbalza sui social l’accoglienza della presentazione dei palinsesti della prossima stagione Rai. E come ogni anno, tra avvicendamenti, conferme e novità ci sono soddisfatti e delusi.

Salvo Sottile ha espresso la sua amarezza pubblicamente – in un’intervista all’Adnkronos – e ha sottolineato con una serie di retweet l’incoerenza di giustificare con la scelta interna la sua sostituzione a ‘Mi Manda Rai3’, quando altrove sulla stessa Rai3, come nel caso del programma ‘Agorà’, è stata invece sostituita una giornalista interna (Serena Bortone passata a Rai1) con una esterna, Luisella Costamagna.

Pierluigi Diaco ha twittato l’amarezza per la cancellazione del suo ‘Io e te’: “Così come Salvo Sottile – ha scritto – io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Raiuno sul mio futuro”. Ma poi ha completamente cancellato il suo profilo Twitter.

E se i seguitissimi account social di Fiorello (che ha ricevuto l’investitura ufficiale di ‘angelo custode’ del direttore artistico e conduttore Amadeus anche per Sanremo 2021) tacciono ormai da settimane, Amadeus ha detto che ora l’inseguimento di Fiorello sarà la sua priorità per la preparazione del prossimo festival, oltre naturalmente alla selezione delle canzoni in gara.

Tacciono al momento anche i profili social di Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi, mentre abbondano i post di ringraziamento di ‘promossi’ e ‘new entry’. Antonella Clerici posta con sobrietà, accompagnando con qualche faccina sorridente, le schede dei suoi due nuovi programmi, ‘È sempre mezzogiorno’ e ‘The Voice Senior’. Sulla stessa linea Serena Bortone che segnala “‘Oggi è un altro giorno’ (il titolo del suo nuovo programma, ndr.), ci vediamo a settembre su Rai1, alle 14.00”. Più esplicita Luisella Costamagna: “Per me – scrive su Twitter – è un onore. Raccolgo un testimone prestigioso, di cui ringrazio Rai3 e il direttore Franco Di Mare. Darò il massimo perchè Agorà continui a essere un punto di riferimento dell’informazione”. E cita nel finale i suoi predecessori, ovvero Andrea Vianello, Gerardo Grevo e Serena Bortone.

Una divertita Mara Venier ha espresso soddisfazione in un’intervista con Adnkronos e ha pubblicato, poi, su una storia di Instagram la scheda di ‘Domenica in’ che dà appuntamento al 13 settembre alle 14 su Rai1, accompagnata dalla strofa di ‘Eh già’ di Vasco Rossi che canta “io sono ancora qua! Eh già”, diventata quasi una sigla del programma dal suo ritorno nel ruolo di ‘signora della domenica’. Mentre Elena Sofia Ricci, protagonista per Rai Fiction nella prossima stagione di ‘Rita Levi Montalcini’ (e non solo), in cui interpreta il premio Nobel, posta su Instagram una foto che la ritrae nei panni della scienziata, invecchiata e con i capelli bianchi.