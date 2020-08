J-Ax: “Non fate come i politici, mettete sempre la mascherina”

“Ragazzi, stiamo attenti: non è affatto finita. E non seguiamo esempi sbagliati: ogni volta che vedo un politico o un personaggio pubblico senza mascherina quando […]

“Ragazzi, stiamo attenti: non è affatto finita. E non seguiamo esempi sbagliati: ogni volta che vedo un politico o un personaggio pubblico senza mascherina quando è tra la gente, penso che sia come se sputasse sulle tante vittime e sui sacrifici fatti da milioni di persone”. A indirizzarsi così ai più giovani è il rapper e cantautore J-Ax che, in una intervista a La Stampa, aggiunge: “Nel mio ultimo singolo,’La voglia assurda’, canto il desiderio di rialzarci dopo la quarantena e di guardare al futuro con un sorriso, non il fatto che possiamo far finta di niente e comportarci come degli sconsiderati, come purtroppo sta avvenendo da troppe parti”.

“In poco tempo siamo passati dalla stupidaggine del ‘Ne usciremo tutti migliori’ all’assurdità del ‘Neghiamo tutto’ e questo non mi va affatto bene”, dice ancora J-Ax che afferma poi: “Mi fa ridere chi, di fronte a una pandemia, dice che sono statil imitati i nostri diritti civili, magari alimentato da qualche politico opportunista”.