Libano, il dolore di Mika: “Quello che è accaduto è straziante”

Quello che è accaduto a Beirut è “straziante”, è “lancinante”, “fa venire i brividi”. Una serie di tweet di sgomento e dolore per quanto accaduto a Beirut sono stati pubblicati stanotte dalla popstar Mika, il cantautore e showman libanese naturalizzato britannico, che in queste settimane si trova spesso in Italia per partecipare alle selezioni di ‘X Factor’, il talent di Sky Uno dove torna in giuria da settembre.

Mika, in alcuni tweet pubblicati tanto in francese quanto in inglese, ha scritto: “Osservo e leggo con preoccupazione, tristezza e orrore quello che accade a Beirut. Quello che è successo, vite ferite o perse per sempre, mi spezza il cuore. Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma la sofferenza è lancinante”. L’artista ha poi sottolineato una coincidenza che lo ha toccato particolarmente: “Il mio cuore è con Beirut e il Libano. 4 anni fa proprio oggi in cui mi esibivo a Baalbek in Libano. Ho trascorso la mattinata a guardare le foto di quella sera. Concludo la giornata guardando queste terribili immagini di Beirut che mi fanno venire i brividi”.