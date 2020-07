Morricone, funerali privati già celebrati

di Assunta CassianoE’ stato già celebrato a Roma, a quanto apprende l’Adnkronos, il funerale del compositore e premio Oscar Ennio Morricone, morto all’alba di oggi […]

di Assunta CassianoE’ stato già celebrato a Roma, a quanto apprende l’Adnkronos, il funerale del compositore e premio Oscar Ennio Morricone, morto all’alba di oggi in una clinica della Capitale. Nel rispetto delle sue ultime volontà, la funzione si è celebrata in forma strettamente privata, alla presenza dei familiari, oltre che del regista Giuseppe Tornatore e dell’avvocato Giorgio Assumma, due dei suoi amici più cari. Il momento della benedizione della salma è stato accompagnato dalle note di ‘Mission’, colonna sonora dell’omonimo film del 1986 di Roland Joffé, alla quale il maestro era particolarmente legato. Morricone verrà sepolto nelle prossime ore in un cimitero di Roma, sua città natale.