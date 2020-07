Morricone, l’ultimo riconoscimento il 5 giugno scorso

L’ultimo riconoscimento conquistato da Ennio Morricone risale allo scorso 5 giugno: è stato insignito del Premio Principessa delle Asturie per le arti 2020, che ha condiviso con il compositore statunitense John Williams, 88 anni, massima distinzione che fa capo all’omonima fondazione presieduta dai reali spagnoli. I due maestri, le cui creazioni hanno segnato diverse generazioni di spettatori, entrambi tra i più acclamati e prolifici autori di colonne sonore per tanti celebri film, sono stati scelti dalla giuria dopo diversi anni di candidatura al prestigioso riconoscimento giunto alla 40esima edizione.

“I due autori premiati hanno arricchito centinaia di film con il loro talento musicale. Mentre Morricone ha costruito la sua reputazione creando dall’Europa le musiche per i film ambientati nel selvaggio West americano, Williams ha trasferito lo spirito della tradizione sinfonica viennese ai successi di Hollywood – si legge nella motivazione della giuria del premio – Se c’è qualcosa che hanno in comune, è loro il vasto e variegato lavoro per attraversare generi e confini”.