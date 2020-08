Nadia Toffa, un anno dopo: “Chi vive come te non muore mai”

”13 agosto, un anno fa ci hai lasciato. Forse qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te non perde mai… ‘Le […]

”13 agosto, un anno fa ci hai lasciato. Forse qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te non perde mai… ‘Le Iene per Nadia”’. Così ‘Le Iene’ su Facebook con un video che anticipa lo speciale di stasera ‘Le Iene per Nadia’, ricordano l’amica e collega Nadia Toffa, morta un anno fa ad appena 40 anni.