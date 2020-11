Salini: ‘Successo Raiplay conclamato, unicità sta anche in contenuti davvero originali’

“Il successo della piattaforma Raiplay è ormai conclamato. Successo di tutta la Rai. Voglio dirlo con forza perché pochi ci credevano fino a poco tempo fa. E tanto c’è ancora da raccontare: l’unicità della piattaforma è nella sua capacità di creare contenuti realmente originali. ‘Original’ oggi è una sorta di marchio, un modo di esprimere e vendere il proprio prodotto e i contenuti di Raiplay sono realmente e profondamente originali”. Rivendica il successo della piattaforma digitale Rai a nome suo e di tutta l’Azienda l’amministratore delegato Fabrizio Salini nel corso della conferenza stampa organizzata proprio per celebrare un anno di Raiplay.

Dal lancio di ‘VivaRaiPlay!’ con Rosario Fiorello, il primo grande evento in diretta esclusiva sulla piattaforma del Servizio Pubblico, avvenuto il 13 novembre del 2019, è passato un anno. “Abbiamo rischiato, abbiamo fatto delle cose che sicuramente non erano mai state fatte non solo in Italia, ma a livello internazionale. Ricordo ancora una volta che noi abbiamo rilanciato questa piattaforma con uno show in diretta tre volte a settimana, cosa che era assolutamente impensabile – rimarca Salini – L’offerta dei nostri contenuti ad oggi non ha assolutamente eguali”.

“La Rai è particolarmente orgogliosa di tutto questo e di aver recuperato grazie a Raiplay un pubblico giovane che aveva abbandonato non solo la Rai ma anche, più in generale, l’offerta televisiva tradizionale. Un pubblico che, invece, con Raiplay ritrova un modo per ritornare all’interno della vastissima offerta Rai”, dice Salini esprimendo a più riprese grande soddisfazione a nome di tutta l’Azienda “per aver in pochissimo tempo lanciato e affermato la propria piattaforma digitale”.