Covid, occhio alle lesioni delle dita dei piedi

Si moltiplicano le scoperte sugli effetti di Covid-19 sull’organismo. Tra le possibili manifestazioni della malattia, anche le cosiddette ‘dita dei piedi da Covid’, ovvero lesioni della pelle che si manifestano con piaghe rosse o danni a piedi (e mani) di bambini e giovani adulti. Ora un nuovo studio pubblicato sul ‘British Journal of Dermatology’ fornisce delle prove a sostegno del collegamento fra queste lesioni e Covid-19.

Nella maggior parte dei casi, le persone colpite risultano negative ai tamponi o ai test sierologici, ma i ricercatori spagnoli autori di questo studio hanno scoperto che il Sars-Cov-2 è presente nelle biopsie cutanee dei bambini con lesioni tipiche delle ‘dita dei piedi da Covid’, nonostante i risultati negativi degli esami per scoprire il coronavirus. Le analisi hanno rilevato infatti il virus nelle cellule endoteliali dei vasi sanguigni della pelle e nelle ghiandole sudoripare. La microscopia elettronica grazie a una biopsia ha anche individuato particelle virali all’interno delle cellule endoteliali. “I nostri risultati supportano una relazione causale tra Sars-Cov-2 e le ‘dita dei piedi da Covid’. Il danno endoteliale indotto dal virus potrebbe essere il meccanismo chiave che causa queste lesioni”, ha detto l’autore principale dello studio, Isabel Colmenero dell’Ospedale Infantil Universitario Niño Jesús, in Spagna. “Inoltre, il danno vascolare potrebbe anche spiegare alcune caratteristiche cliniche osservate in pazienti con Covid-19 grave”.