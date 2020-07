Ilaria Capua: “Mai in giro con la febbre, eddai…”

“A proposito di gestione della sanità pubblica. Non si va mai in giro con la febbre. Tantomeno durante una #pandemia. #Veneto #Italia #Eddài”. Così su twitter la virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center alla University of Florida, commenta quanto accaduto in Veneto, dove un imprenditore rientrato dalla Serbia e risultato poi positivo a Covid, ha ignorato i sintomi e rifiutato il ricovero, innescando un focolaio.