Sileri: “Ragionare su medico nelle scuole”

“Con la riapertura delle scuole a settembre, può essere utile ragionare per i mesi a venire, sulla presenza di un medico o figura dedicata ad occuparsi della salute degli studenti negli istituti. Per attrezzarci al meglio e per rendere sistema un presidio che sarà utile a prescindere dal Covid”. Così in una nota il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

“A tutt’oggi le nostre scuole riapriranno in sicurezza Grazie all’attento lavoro fatto dalla ministra Lucia Azzolina e dal ministero dell’Istruzione, che hanno elaborato screening con tamponi e test sierologici, da affiancare alle norme sul metro di distanza come misura di sicurezza, l’igiene delle mani e le mascherine”, conclude.