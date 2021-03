Vuoi perdere peso? Il trucco da adottare sin da subito a tavola

Uno studio giapponese su come perdere peso conferma quel che ci hanno sempre detto le mamme: "Mangia piano!"

Perdere peso è davvero difficile, al punto che spesso può trasformarsi in una missione impossibile. Resistere alla tentazione di concedersi dei peccati di gola può sembrare una punizione ingiusta, ma dobbiamo pensare che lo facciamo per la nostra salute. Eppure, dopo una miriade di diete, siamo ancora qui a lottare contro la bilancia. Dobbiamo gettare la spugna? No. O meglio, non ancora. C’è un trucco che vale la pena provare e che potrebbe regalare soddisfazioni.

È una regola che a dire il vero abbiamo sentito da sempre, fin da quando siamo bambini, ma di cui forse troppe volte ci dimentichiamo. Mangiare lentamente. I benefici derivanti da questa abitudine sono davvero numerosi, vediamoli insieme.

Leggi anche: >> ECCO QUANTE VOLTE MASTICARE PER SENTIRSI SAZI E DIMAGRIRE: IL NUMERO CHE NON TI ASPETTI

Lo studio giapponese

Uno studio condotto in Giappone ha evidenziato il legame tra il mangiare lentamente e il dimagrimento. La ricerca ha preso in considerazione le abitudini alimentari di diversi cittadini. Tra le cose che sono emerse c’è pure una caratteristica che accomuna le persone magre: il consumare i pasti lentamente. Al contrario, molte di quelle meno in forma spesso mangiano in fretta e magari anche in piedi.

Vuoi perdere peso? Mangia lentamente

Ma perché mangiare lentamente aiuta a perdere peso? I motivi sono diversi. Innanzitutto si introduce meno cibo nel corpo in un determinato lasso di tempo; si ha la sensazione chiara di consumare e godersi il pasto, e il senso di sazietà giunge mentre ancora si sta ancora mangiando. Masticando bene il cibo si favorisce la digestione e quindi anche il metabolismo. Infine, al termine del pasto ci si sente più appagati e meno invogliati a cedere agli episodi di fame nervosa.

Appare chiaro, dunque, che adottando questa strategia ci si nutre in modo corretto evitando buona parte di quegli sgarri che impediscono di perdere peso. Questa piccola abitudine, abbinata a una dieta sana e bilanciata, aiuta sicuramente a gestire meglio la dieta, ottenendo più facilmente i risultati desiderati.

Leggi anche: >> OLIO DI COCCO, USALO COSÌ PER NON AVERE PROBLEMI DI PESO