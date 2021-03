Dieta di marzo, gli alimenti giusti per prepararci al cambio di stagione

L'arrivo della primavera è il pretesto giusto per depurare l'organismo sostenendo il sistema immunitario: ecco quali cibi portare in tavola

La dieta di marzo è un ottimo pretesto per preparare il nostro organismo al cambio di stagione. La primavera è alle porte e siamo pronti a lasciarci alle spalle il rigido inverno. Il primo sole e le temperature più miti possono però rivelarsi un tranello che ci fa incappare nei malanni di stagione, ma niente paura: ci pensa la natura a fornirci gli alimenti giusti per difenderci.

I cibi consigliati per il cambio di stagione

In questo periodo, infatti, sono moltissimi i cibi ricchi di vitamina C che possiamo includere nella nostra dieta, sia per supportare il sistema immunitario che per depurarci dopo la stagione fredda. Agrumi, carote, zucca, barbabietole, ma anche broccoli, cavolo, coste, catalogna, radicchio: un lungo elenco di antiossidanti che dovremmo portare in tavola per il nostro benessere.

Il fegato è considerato una specie di centrale del metabolismo, e quindi dell’energia. I mesi invernali potrebbero averlo messo a dura prova a causa del maggior consumo di carboidrati, perciò la primavera è la stagione ideale per ripulirlo. Come? Con gli alimenti della “dieta di marzo” che svolgono un’azione disintossicante. Solo per fare un paio di esempi: il carciofo, che lo protegge dalle infezioni e ne migliora la funzionalità, e il radicchio, che aiuta la rigerenazione delle cellule epatiche.

Gli asparagi sono invece ottimi per aiutare i reni nella diuresi, mentre la malvia ha proprietà lassative senza aggredire l’organismo. Che dire poi del porro? Le sue fibre agiscono sull’intestino come una spazzola.

Il menu ideale della dieta di marzo

In primavera l’alimentazione diventa più leggera: si ha meno voglia di carboidrati ed è meglio riservarli al pasto serale. A pranzo invece potremmo optare per le proteine derivanti da uova, pesce, formaggi freschi. La carne, invece, poiché ricca di grassi saturi, non è indicata per dare un po’ di riposo al fegato.

Semaforo verde per le proteine anche a colazione: alterniamo bevande vegetali, yogurt, kefir, latticini o uova. A queste accostiamo una fonte di carboidrati e un frutto. A pranzo e a cena non dimentichiamoci di accompagnare il pasto con una porzione di verdura di stagione.

E se ci viene fame a metà mattina e a merenda? Gli spuntini sono sacrosanti, purché siano a base di frutta di stagione accompagnata da frutta a guscio o da un quadratino di cioccolato fondente.