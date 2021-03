Vi sarà sicuramente sentito parlare di comfort food: sono quegli alimenti che ci coccolano ma spesso sono molto calorici. Ecco la soluzione

Il comfort food sono tutti quegli alimenti che mangiamo per coccolarci, tirarci su di morale, premiarci dopo una giornata faticosa. Spesso sono cibi calorici, ricchi di grassi e quindi nemici della linea e della dieta. Ma c’è un trucchetto per dimezzarne le calorie e non rinunciare ad essi.

Comfort food, con questo trucchetto dimezzi le calorie dei cibi più calorici

Il concetto di comfort food, fu inventato negli anni 70 in America; sono come dicevamo in apertura tutti quegli alimenti consolatori, solitamente non appartenenti ai cibi leggeri. Gelato, cioccolato, dolci, cotolette fritte, ma anche lasagne, snack vari… Tuttavia ci sono alcuni piccoli e semplici accorgimenti che possono renderli più light così da non dovervi rinunciare.

Iniziamo dal cioccolato. Ne abbiamo parlato già diverse volte; si tratta di un alimento che se mangiato nelle giuste quantità fa bene al nostro organismo. Bisogna prediligere quello fondente ma ricordatevi di non esagerare con le quantità. Per quanto riguarda i dolci, prediligete quelli più leggeri, meglio se fatti in casa.

Le cotolette panate sono un piatto che vi fanno stare bene? Per non rinunciarvi, invece di friggerle fatele al forno. Verranno comunque croccanti ma molto più leggere. Non serve rinunciare nemmeno alla pizza, certo non da mangiarla tutta le sere; scegliete la margherita volendo con delle verdure sopra. E abbinateci un insalata semplice, che aiuterà a evitare il picco glicemico.

Se invece il vostro comfort food sono le lasagne, fate attenzione alla salsa. Potete sostituire la classica besciamella con una versione più leggera fatta solo con latte e farina e quindi priva di burro.

