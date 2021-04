Dieta fai da te, non commettere questi errori, il rischio per la salute

Dieta fai da te: panacea della forma fisica perfetta che nascondono rischi per la nostra salute. Ecco gli errori da non fare

Quando si parla di dieta o di regimi alimentari, ci teniamo sempre a sottolineare l’importanza del rivolgersi ad una persona qualificata ed esperta e non affidarsi al fai da te. Ci sono diversi errori che vengono commessi con facilità quando facciamo ‘di testa nostra’ e che possono mettere a rischio la nostra salute.

Vediamo quali sono gli errori da non commettere se avete deciso di fare una dieta fai te. Innanzi tutto la prima cosa che viene fatta molto spesso è quella di eliminare i carboidrati dalla tavola. Niente pasta, pane, pizza patate, convinti che siano il nemico numero uno della nostra forma fisica non perfetta. Non è così: i carboidrati sono quelli che ci danno l’energia giusta per affrontare la nostra giornata. Secondo Chiara Trombetti, dietista dell’Humanitas Gavazzeni, una giusta dieta dovrebbero esserci il 60% di carboidrati, 15 % di proteine e infine 25% di grassi.

Eliminare i carboidrati è sbagliato così come è sbagliato eccedere. Bisogna prestare attenzione alle quantità di carboidrati che mangiamo, ai condimenti e agli abbinamenti. Se prepariamo un piatto di pasta, non dovremo abbinarci delle patate o la pizza ad esempio.

Ci sono persone che eliminano i grassi; anche questo è un errore. Prediligete quelli di origine vegetale, quelli insaturi o monoinsaturi. Il nostro organismo ha bisogno dei grassi buoni come ad esempio l’Omega 3 perché consentono di tenere bassi i livelli di colesterolo nel sangue.

Ricordate che una buona alimentazione aiuta il nostro corpo a stare bene e a ritrovare la forma fisica, ma serve anche fare un po’ di movimento. Le diete drastiche non aiutano, mentre aiuta imparare ad abbinare gli alimenti in modo corretto così da avere un’alimentazione bilanciata. Seguire una dieta fai da te non è la soluzione migliore, perché rischiamo di non dare i giusti elementi al nostro organismo obbligandolo lavorare id più e in maniera sbagliata.

Crediti foto@shutterstock