Vitamina E, alleata speciale contro il Covid e sotto le lenzuola: i cibi che ne sono più ricchi

Grande alleata della salute dell'organismo, ecco in quali cibi trovarla

La vitamina E, nota anche come tocoferolo, è tra gli elementi indispensabili per il benessere di tutto l’organismo. Si tratta di una vitamina liposolubile, ovvero si accumula a livello epatico insieme ai grassi alimentari come scorta, e ha numerosi benefici.

Ha infatti proprietà antiossidanti ed è una preziosa alleata di cuore, cervello e sistema immunitario. È termolabile, quindi i livelli della sua concentrazione si riducono con il calore. Per questo la si trova più che altro in alimenti non lavorati, poco raffinati e non cotti. Come se non bastasse, si rivela utile anche contro il Covid e sotto le lenzuola.

Leggi anche: >> VITAMINA D, I RISCHI PER LA SALUTE SE È CARENTE: ATTENZIONE A QUESTI SINTOMI

Vitamina E, tutti i benefici

Gli effetti benefici della vitamina E sono veramente numerosi: ha un’azione antiossidante sulle membrane cellulari, protegge le cellule dai danni causati dai radicali liberi prevenendo l’insorgenza di alcuni tipi di tumore e riducendo l’incidenza di malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer. Rafforza il sistema immunitario e riduce lo stato infiammatorio dell’organismo, cosa non da poco in tempi di emergenza Covid.

… anche sotto le lenzuola

Da citare pure la protezione che assicura al sistema cardiovascolare poiché, ad esempio, previene l’ossidazione del colesterolo cattivo (LDL). La vitamina E si rivela particolarmente utile nelle donne in quanto migliora e preserva la funzione ovarica, aumentando quindi la fertilità femminile. È inoltre un prezioso anticoagulante, in quanto favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni.

La sua azione antiossidante serve anche a difendere l’organismo da agenti ambientali nocivi come inquinamento, pesticidi e altre tossine. Può aiutare ad aumentare l’elasticità della pelle oltre che a prevenire rughe e smagliature.

Leggi anche: >> MAI SENTITO PARLARE DI OMEGA 9? ECCO PERCHÈ FANNO BENE E I CIBI IN CUI SI TROVANO

I cibi in cui trovarla

Ma in quali cibi possiamo trovare la vitamina E? Anche qui l’elenco è lungo. Tra i tanti citiamo: olio di oliva, olio di semi di girasole, olio di mandorla e di mais. Ma pure frutta secca, semi oleosi, cereali integrali, vegetali a foglia verde, spezie. Abbondano di vitamina E pure il merluzzo, il tuorlo d’uovo, le olive e i latticini.