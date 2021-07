Se pensate che una bella bibita ghiacciata sia la soluzione al caldo vi state sbagliando. Ecco gli errori da non fare a tavola

Con il caldo spesso l’appetito diminuisce e l’indecisione su cosa mangiare aumenta. Quando poi si è a dieta, bisogna stare attenti a non commettere alcuni errori. Ci sono cibi che con il caldo è meglio non mangiare.

Dieta, cosa mangiare con questo caldo? Occhio a questi errori, i cibi da evitare

Quando si pensa alle soluzioni per combattere il caldo, si pensa subito a condizionatori, acqua fredda e ghiaccioli. Ma il caldo lo si può combattere anche a tavola scegliendo i giusti alimenti che non mettano sotto stress il nostro organismo, già provato dalle alte temperature.

No a fritture e grigliate, carni grasse e insaccati e cibi precotti; dimenticatevi bibite gassate, molto fredde e alcolici. Si a succhi e acqua in quantità per idratare il nostro organismo. Via libera anche ad alimenti come zucchine, cetrioli, pollo, anguria, pesche e melone. Semaforo verde insomma per la frutta e la verdura di stagione ed è ben accetto anche il pesce.

Tra i consigli che vengono spesso dati, quello di mangiare poco e spesso durante l’arco della giornata.

Crediti foto@Shutterstock