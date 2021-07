Dieta, come saziarsi velocemente: attenzione alle calorie vuote di questi cibi

Il trucco per soddisfare la fame senza prendere chili

Quando ci prendono gli attacchi di fame inizia una difficile battaglia tra il nostro cervello e la pancia che brontola. Il primo, specie se stiamo seguendo una dieta, sa che dobbiamo resistere; la seconda invece reclama del cibo per potersi placare. E se cediamo alle richieste dello stomaco c’è un’altra decisione delicata da prendere. L’istinto infatti è quello di mettere in bocca cibi apparentemente sazianti, magari anche golosi, ma che in realtà non forniscono al corpo ciò di cui necessita. Sono le cosiddette calorie vuote, e ora vediamo di che cosa si tratta.

Calorie vuote: che cosa sono

Come riporta Chedonna.it, si definiscono calorie vuote quei cibi potenzialmente calorici ma che non offrono un vero supporto all’organismo. La conseguenza è che anche dopo averli mangiati abbiamo ancora fame, e quindi non abbiamo risolto assolutamente nulla.

Quali sono i cibi a calorie vuote?

Il nostro organismo ci comunica il senso di fame quando ha bisogno di proteine, grassi, zuccheri semplici, vitamine e minerali. Se gli diamo alimenti che non contengono nulla di tutto ciò non gli si sta offrendo niente con cui sostenersi. Il trucco quindi è imparare a evitare i cibi a calorie vuote a vantaggio di quelli effettivamente nutrienti. Ma quali sono questi cibi a calorie vuote? Lo zucchero, le bevande zuccherate, i cibi con farine raffinate, la margarina. E ancora i dolci, le patatine, le chips di mais, le gelatine e le caramelle.

I cibi da preferire

Al contrario ci sono cibi con calorie in grado di donare sazietà. Si tratta di alimenti sani e solitamente protagonisti di una dieta bilanciata. Stiamo parlando di cereali integrali, legumi, frutta, verdura, proteine magre e grassi buoni. Ancora meglio se di volta in volta scegliamo i cibi di stagione. Essi sono ancora più ricchi di minerali e vitamine, e forniscono un senso di sazietà maggiore.

Tenendo bene a mente quali sono i cibi con calorie vuote è dunque possibile perdere peso senza fare la fame e senza vanificare gli sforzi fatti durante eventuali diete.

