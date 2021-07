Dieta anti age: l’invecchiamento si combatte a tavola

Scegliere i giusti alimenti aiuta a combattere il naturale invecchiamento dell'organismo

Il tempo passa per tutti e questo è un fatto che bisogna accettare. I più preoccupati dall’invecchiamento del corpo corrono ai ripari con punturine e interventi vari, ma forse non tutti sanno che c’è un metodo ben più economico e meno invasivo. Stiamo parlando ovviamente dell‘alimentazione. D’altronde sappiamo bene che mangiare in modo sano ed equilibrato è la miglior medicina per il nostro organismo. Con una dieta anti age quindi possiamo combattere a tavola l’invecchiamento. Nei limiti del possibile, s’intende.

Dieta anti age: cosa mangiare

Ma quali sono gli alimenti da consumare se si vuole seguire una dieta anti age? Verdure di stagione ricche di antiossidanti, frutta a guscio e semi oleosi, olio extravergine di oliva. E ancora cereali, legumi e pesce, ma pure la carne. Questa infatti fornisce sostegno, tonicità e compattezza: caratteristiche che col passare del tempo il nostro corpo tende a perdere.

Il parere dell’esperto

Come riporta Dilei.it, la nutrizionista Elisabetta Bernardi fa sapere: “La carne e i prodotti a base di carne forniscono infatti una serie di nutrienti essenziali, tra cui proteine, ferro, zinco, selenio, vitamina A, C, D, E e B12 e acidi grassi omega-3 a catena lunga. Questi alimenti, inoltre, possiedono diversi interessanti composti bioattivi […] che hanno proprietà antiossidanti e antiage, giocando un ruolo fondamentale nel rallentare il processo di invecchiamento cutaneo”.

Va bene anche il brodo di pollo o di manzo per nutrire in profondità la nostra cute, ma bisogna aggiungere tra gli ingredienti anche la pelle e le cartilagini. Il merito è della percentuale di acido ialuronico contenuta, una molecola che trattiene l’acqua all’interno della pelle mantenendola giovane e idratata.

I benefici dei prodotti del mare

In una dieta anti age sono ottimi anche il pesce grasso e i prodotti del mare come le alghe. Tutti questi contengono acidi grassi omega-3 a catena lunga, necessari per aiutare a mantenere la pelle spessa, elastica e idratata. Tali sostanze possono aiutare a diminuire l’infiammazione e a rendere la pelle meno sensibile ai dannosi raggi UV del sole”.

Infine, la frutta a guscio, l’olio d’oliva e i semi oleosi sono la fonte migliore di vitamina E, uno degli antiossidanti più importanti per la pelle.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.