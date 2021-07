La dieta degli sportivi desta sempre curiosità, soprattutto se si tratta della Divina Federica Pellegrini. Ecco il suo segreto a tavola

Un fisico scolpito non solo dalle ore di allenamento in vasca ma anche da una sana e corretta alimentazione: Federica Pellegrini è una grandissima atleta che sta dimostrando ancora una volta di essere sulla vetta dell’olimpo degli atleti mondiali. Ecco i segreti della dieta che la Divina segue per essere sempre al top.

Federica Pellegrini, la dieta seguita dalla Divina per essere sempre al top

Un appuntamento importante quello delle Olimpiadi e quelle di quest’anno per Federica Pellegrini lo sono ancora di più. Per questo la campionessa si è preparata al meglio per la sua quinta olimpiade, curando non solo la potenza e la forza muscolare con allenamenti che la vedevano impegnata due volte al giorno in acqua e tre settimanali a secco, ma anche la sua alimentazione.

Tempo fa aveva dichiarato di non seguire una dieta particolare:

“Non ho mai seguito una dieta particolare, perché l’ho sempre trovata una limitazione. Innanzitutto perché io già di per sé non sono una ragazza che mangia tantissimo soprattutto nei momenti di grande allenamento. Più riesco a mangiare diversificato e meglio è. La dieta mediterranea è sempre quella che ho attuato in tutte le stagioni di allenamento. Ovviamente supportata da una buona integrazione fatta con un medico specializzato ad hoc. Però insomma ho sempre mangiato di tutto”.

Come conferma anche il suo allenatore Matteo Giunta dalle pagine della Gazzetta.it, la Divina predilige la dieta Mediterranea se proprio vogliamo ‘etichettarla‘. La verità è che mangia equilibrato e si fa seguire dallo specialista Alexander Bertuccioli per integrare gli alimenti giusti.

Insomma il segreto per una forma fisica perfetta non prevede scorciatoie: attività fisica e un sano regime alimentare. Ma, come spiega Giunta, nella dieta di Federica Pellegrini una metodologia c’è.

“Di solito separa carboidrati e proteine indicativamente per avere una linea guida: a pranzo mangia di solito un piatto di pasta e la sera di solito mangia carne o pesce, proteine, senza esagerare con la carne rossa, che viene limitata a una-due volte a settimana. Quindi carne bianca o pesce”. Crediti foto@Kikapress

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.