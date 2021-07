Dieta velocissima con ananas e tonno: bastano 3 giorni, ecco come funziona

Perdere chili in fretta è possibile, ma attenzione a non seguire questa dieta per più di 3 giorni

Le avete provate tutte ma quei chili in più sono ancora lì. Li vedete, li sentite, e li odiate. Nessuna dieta sembra aver funzionato come desideravate, ma forse non tutto è ancora perduto. Ce n’è una velocissima che forse può fare al caso vostro. È la dieta a base di ananas e tonno. E bastano 3 giorni per vedere i risultati.

I benefici dell’ananas

Le proprietà di questo frutto sono molto utili non solo ad assicurarsi tante vitamine, ma anche a depurare il fegato, i reni e il pancreas. In più l’ananas è ottima per sbarazzarsi dei liquidi in eccesso, favorisce la digestione ed è ricca di antiossidanti.

La dieta ananas e tonno: il menù

Ma che cos’è questa dieta dell’ananas e del tonno? Prevede alimenti ipocalorici e 400 grammi al giorno di proteine da scegliere tra tonno, coniglio, pollo, tacchino. Quindi prendete carta e penna e provate a seguire questo menù descritto dal sito 24salute.com

Primo giorno: a colazione 2 fette di ananas accompagnate da 2 fette di pane biscottato integrale. A pranzo 2 fette di ananas con una bistecca di manzo e broccoli bolliti. A cena 200 grammi di petto di pollo arrostiti, con una cucchiaiata di olio d’oliva e un pizzico di sale. Per accompagnare va bene una insalata di lattuga e 2 fette di ananas

Secondo giorno: per colazione 2 fette di ananas, uno yogurt naturale e 2 fette di pane biscottato integrale. A pranzo 200 grammi di salmone arrostito con un pizzico di sale e olio d’oliva, 2 fette di ananas. Per cena una scatoletta di tonno in acqua, con insalata e 2 fette di ananas.

Dulcis in fundo il terzo giorno. A colazione caffè, 2 fette di pane biscottato integrale e 2 fette di ananas. A pranzo 200 grammi di petto di pollo arrostiti, con verdure al vapore e 2 fette di ananas. A cena Crema di verdure depurative e 2 fette di ananas.

Per rendere la dieta di ananas e tonno ancora più efficace è importante bere almeno 2 litri d’acqua. Se possibile fare anche una passeggiata di almeno 30 minuti al giorno.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.