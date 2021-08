Dieta contro i capelli bianchi, i cibi da evitare e quelli da mangiare subito

L'invecchiamento dei capelli, con conseguente perdita del colore, può essere combattuto anche a tavola. Ecco in che modo

Se già da qualche tempo avete notato dei fili d’argento nella vostra chioma è ora di correre ai ripari. Oppure di accettare che il tempo sta passando. Nel primo caso il rimedio più immediato è il ricorso alle tinte. Non tutti però sanno che esiste anche una dieta contro i capelli bianchi. E ci mancherebbe pure, visto che esiste una dieta per qualsiasi esigenza.

Perché i capelli diventano bianchi?

A dirla tutta ormai i capelli bianchi sono di moda, e non costituiscono più un motivo di vergogna. Ma che cosa fa ingrigire i capelli? Elle.com riferisce che come come si legge su Pure Wow, che interpella la tricologa Sara Allison, “una dieta carente di B12 può portare a capelli prematuramente ingrigiti“. In più, i follicoli del capello smettono di produrre melanina e di conseguenza di “colorare naturalmente” il capello.

“Sappiamo che lo stress consuma la vitamina B e alcuni studi hanno dimostrato che l’assunzione di grandi dosi di alcune vitamine del gruppo B (B6, B12, acido folico) ha iniziato a invertire il processo di ingrigimento in soli 3 mesi”, spiega la dott.ssa Allison facendo riferimento al nesso tra la mancanza di vitamine e l’indebolimento del capello. Le vitamine B6 e B12 aiutano la produzione dei globuli rossi del sangue, che sono il mezzo utilizzato per trasportare ossigeno e nutrimento per tutto il corpo, cuoio capelluto compreso.

Dieta contro i capelli bianchi: cosa mangiare

Con queste premesse possiamo ora vedere più da vicino la dieta contro i capelli bianchi. I cibi ricchi di vitamine del gruppo B consigliati dall’esperta sono “pollo, uova, latticini e frutti di mare“. Vanno bene pure i cibi ricchi di rame, come ad esempio fegato, semi di girasole, lenticchie, arachidi e mandorle, e con un buon apporto di selenio. Quest’ultimo è la principale risorsa per la produzione di ormoni che combattono i radicali liberi, causa primaria del problema dell’invecchiamento della pelle e dei capelli.

I cibi da evitare

Al contrario è meglio evitare gli alcolici: il loro metabolismo produce una notevole quantità di radicali liberi che invecchiano non solo i capelli, ma pure la pelle. Sconsigliato anche il sale, che influisce negativamente insieme agli alimenti che maggiormente lo contengono, come insaccati, formaggi e cibi precotti.



