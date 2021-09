Soffri di ipertensione? Questa bevanda naturale da fare in casa riduce la pressione alta

Bisogna fare molta attenzione alla pressione alta: ecco perché può essere utile "bere" l'aglio in una bevanda semplice da realizzare a casa

Soffri di ipertensione? Purtroppo si tratta di un problema che riguarda tante persone. La pressione alta è un campanello d’allarme che può portare a gravi problemi cardiaci, quindi è importante contrastarla. La pressione sanguigna aumenta quando i vasi sanguigni si restringono sempre di più. La quantità di sangue trasportato al corpo diminuisce e questo mette a dura prova il cuore. Ecco perché è importante prendere alcuni accorgimenti per evitare che ciò accada.

Come ridurre la pressione

Come riporta Viverepiusani.it se soffri di ipertensione bisogna migliorare l’alimentazione, ridurre l’assunzione di sale, zucchero e grassi saturi. Non solo, è molto utile anche praticare un po’ di attività fisica tutti i giorni. In aggiunta a tutto ciò c’è un prodotto naturale che si rivela utile in questa lotta contro la pressione alta: l’aglio.

Le proprietà dell’aglio

L’allicina è un enzima medicinale presente nell’aglio, ed è questo a offrire molti benefici per la salute cardiaca. Già per i greci e i romani l’aglio era una medicina con cui curare diverse malattie e mantenere in salute il cuore. D’altronde stiamo parlando di uno dei migliori antibiotici naturali. L’aglio aiuta anche a perdere peso, combattere le infezioni e frenare l’invecchiamento precoce grazie alla sua dose elevata di vitamine, minerali e antiossidanti.

La bevanda da preparare se soffri di ipertensione

Forse non sai che se soffri di ipertensione c’è una bevanda semplice da preparare che fa molto bene. Ed è proprio a base di aglio. Come scrive Greenme.it secondo una ricerca pubblicata sul Pakistan Journal of Food Sciences, il tè all’aglio e al miele è una combinazione vincente.

Ottimo da bere a digiuno o 20 minuti dopo il pranzo, ecco come si prepara. Bisogna riscaldare un bicchiere d’acqua, e una volta giunto a ebollizione si aggiunge uno spicchio d’aglio tritato, 3 grammi di zenzero grattugiato e un cucchiaio di miele. Mescolare bene e lasciare cuocere per 20 minuti. A questo punto una spruzzata di succo di limone e la bevanda fatta in casa è pronta.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.