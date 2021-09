Dieta Paradiso, così perdi 1 kg in 2 giorni ma attenzione a questo dettaglio

Una dieta non per tutti: ecco cosa bisogna sapere prima di decidere di intraprenderla

La dieta Paradiso è perfetta per chi ha bisogno di perdere molto rapidamente un chilo, magari in vista di un appuntamento importante. Con questo regime alimentare infatti ci si può liberare di 1 kg in soli 2 giorni. Ma che cos’è e come funziona?

Che cos’è la dieta Paradiso?

La dieta Paradiso è opera del dottor Silvano Cattaneo, che da anni si occupa di dimagrimento e dirige una famosa beauty farm. Come riporta il sito Dilei.it, le fasi previste sono 3: dimagrante, disintossicante ed energetica. Nella prima fase si eliminano gli zuccheri raffinati e i grassi, assumendo poche calorie. I cibi accettati sono cereali integrali, pesce e carni magre, verdure cotte e crude, ma anche succhi di frutta non zuccherati. Attenzione però perché il massimo di calorie giornaliere consentite è solamente 900. Questo per dare una scossa al metabolismo e contrastare la ritenzione idrica in modo efficace.

La seconda fase serve a mantenere i risultati raggiunti e a disintossicare il corpo dalle tossine in eccesso. Via libera ad alimenti detox, in particolare frutta e verdure, accompagnati da tisane e tè. La terza fase è quella energetica, aumenta la frequenza dei pasti senza però rinunciare a cibi sani e light.

Alimenti detox, dicevamo, ma non bisogna dimenticare di affiancare a questi anche tanta acqua, circa 2 litri al giorno, da consumare nell’arco della giornata. Non soltanto acqua: bisogna consumare pure tisane e tè.

Una dieta non per tutti

Parlavamo prima del fatto che la dieta Paradiso prevede che si assumano solo 900 calorie al giorno. Per questo motivo e per il fatto che si perde acqua e non grasso è rivolta a chi non ha patologie e a chi non deve perdere molto peso. Ecco perché, in questo caso più che mai, è importante rivolgersi al proprio medico o a uno specialista per valutare se è davvero il caso di cimentarsi in una dieta del genere oppure no.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.