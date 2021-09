Zucca a dieta, è una buona idea? Come e quanta mangiarne per non ingrassare

Ricca di proprietà per l'organismo è indicata anche a chi segue un regime alimentare teso a perdere peso. Ecco perché

Con una tonnellata e 226 chili la zucca di Peccioli (Pisa) coltivata da Stefano Cutrupi, toscano di 39 anni, in una fattoria di Radda in Chianti si è aggiudicata il titolo di zucca più grande al mondo. Un bel primato, che ci permette di parlare di questo ortaggio protagonista dell’autunno. Buono da utilizzare in numerose ricette fa anche bene all’organismo ed è utile anche per chi è a dieta.

Leggi anche: >> DIETA DELL’AUTUNNO: MANGIA QUESTI CIBI PER PERDERE FINO A 8 KG IN 1 MESE

Le proprietà

La zucca è costituita per il 90% d’acqua, perfetta quindi per drenare i liquidi e per chi ha bisogno di assumere ogni giorno quantità importanti d’acqua. È ricca di vitamine, soprattutto betacarotene, che è quel che le dà il tipico colore arancione ed è un potente antiossidante che contrasta l’invecchiamento delle cellule. Contiene fibre e sali minerali, in particolare calcio, fosforo, potassio, zinco, selenio e magnesio. Bisogna nominare anche gli Omega-3, che si rivelano utili per ridurre il colesterolo e far abbassare la pressione. In questo modo aiuta a prevenire le patologie cardiovascolari.

Come riporta Chedonna.it, grazie alle fibre e all’alto contenuto d’acqua, è un ottimo rimedio contro la stitichezza. Favorisce il transito intestinale riequilibrando la flora batterica. Ha potere saziante e aiuta a ridurre l’assorbimento di zuccheri nel sangue. Per questo motivo è indicata per chi soffre di diabete.

Sembra incredibile eppure la zucca ha un effetto positivo anche sull’umore. Questo perché contiene triptofano, un amminoacido che produce serotonina, l’ormone del buonumore.

Leggi anche: >> DIMAGRIRE MANGIANDO PASTA È POSSIBILE: I TRUCCHI INFALLIBILI

Tale ortaggio combatte la ritenzione idrica perché l’acqua e il potassio che contiene favoriscono la diuresi, consentendo all’organismo di liberarsi dei liquidi in eccesso. I suoi semi ricchi di cucurbitina (che ha proprietà antiparassitarie e vermifughe) sono utili soprattutto in caso di disturbi urinari come la cistite.

Sei a dieta? Mangia la zucca

Ma la zucca a dieta è una buona idea? Dicevamo prima di sì. Contiene solo 26 calorie ogni 100 grammi di prodotto, quindi è utile in un regime alimentare teso a perdere peso. Ha anche un contenuto ridotto di zuccheri e grassi, perciò è altamente digeribile.