Mangia un avocado al giorno, così sparisce la pancetta (soprattutto delle donne): ecco perché

Uno studio ha evidenziato che il consumo di avocado nelle donne aiuta a far sparire la pancetta. Ecco il motivo

L‘avocado negli ultimi anni si sta ritagliando un suo spazio sulla tavola di sempre più persone. Pur essendo un frutto esotico infatti in molti lo stanno implementando nella propria alimentazione. E fanno bene. L’avocado ha un profilo nutrizionale di tutto rispetto: 160 calorie per 100 grammi, e contiene fibre, grassi buoni, vitamine del gruppo B, vitamina K, potassio, vitamina E e vitamina C.

I benefici

Il consumo di avocado si accompagna a diversi effetti benefici come la riduzione del rischio cardiovascolare, l’aumento del senso di sazietà con conseguente perdita di peso e l’aumento della fertilità. Quel che non tutti sanno è che aiuterebbe a combattere la pancetta, soprattutto nelle donne.

L’avocado aiuta a combattere la pancetta

Come riporta Today.it, una ricerca condotta dall’Università dell’Illinois Urbana-Champaign dimostra come consumare quotidianamente un avocado favorisce una ridistribuzione del grasso addominale, riducendo quello viscerale (che è più dannoso e associato al rischio diabete) a favore di quello sottocutaneo. Tale effetto benefico si verifica solo nelle donne e non negli uomini.

Lo studio

Per capirci qualcosa di più ricorriamo alle parole di Naiman Khan, Prof. di KinesiologIa e Salute della Comunità presso l’Università dell’Illinois. Ecco che cosa ha detto: “Nell’addome sono presenti due tipi di grasso: il grasso che si accumula immediatamente sotto la pelle, chiamato ‘grasso sottocutaneo’, e il grasso che si accumula più in profondità nell’addome, noto come ‘grasso viscerale’, che circonda gli organi interni. Gli individui con una percentuale maggiore di grasso viscerale tendono ad avere un rischio maggiore di sviluppare il diabete e altre malattie […]”.

I ricercatori hanno diviso i partecipanti in due gruppi. Il primo ha ricevuto per 12 settimane pasti che includevano un avocado fresco, il secondo ha ricevuto pasti con calorie simili ma senza avocado. All’inizio e alla fine del periodo di monitoraggio, i ricercatori hanno misurato il grasso addominale dei partecipanti e la loro tolleranza al glucosio. I risultati hanno evidenziato che le donne che hanno consumato un avocado al giorno hanno avuto una riduzione del grasso addominale viscerale. Negli uomini, invece, la distribuzione del grasso non è cambiata.