Dalgona Biscuit, spopola la ricetta dei biscotti di Squid Game: perché sono diventati così famosi

Grazie alla serie di Netflix in tutto il mondo scoppia la mania di questo dolcetto, semplice da realizzare anche in casa

Il Dalgona Biscuit a molte persone potrà non dire molto. È assai probabile, però, che siano di più le persone che lo conoscono. Tutto merito di “Squid Game“, la serie del momento targata Netflix. Arriva dalla Corea ma ormai ha invaso tutto il mondo. In questo show centinata di persone con problemi economici si sfidano in giochi che rimandano alla loro infanzia per accaparrarsi il ricco montepremi. Durante una di queste prove compare il Dalgona Biscuit. La sfida consiste, nello show, nel ritagliare la sagoma centrale, senza rompere il biscotto. Manco a dirlo la ricetta di questo dolcetto è diventata virale.

Scoppia la Dalgona Biscuit mania

Non solo nella Corea del Sud, ma anche altrove il Dalgona Biscuit va a ruba, al punto che nelle cucine di tutto il mondo ci si dà da fare per realizzarlo. La richiesta infatti cresce sempre di più e giustamente i pasticceri vogliono cavalcare l’onda. Se non doveste trovarlo in qualche forno vicino casa non temete, lo potete realizzare anche tra le vostre 4 mura. La ricetta è estremamente semplice e non richiede grandi doti culinarie.

La ricetta

Basti pensare che servono soltanto due ingredienti: zucchero e bicarbonato, e in pochi minuti il gioco è fatto. In rete ci sono molti video che mostrano come realizzare il Dalgona Biscuit. Come riporta Sky.it solo su TikTok si parla di più di 26 miliardi di visualizzazioni. Tra le prime a pubblicare la ricetta c’è stata la creator Cooking With Lynja.

Ecco allora la ricetta per realizzare il Dalgona Biscuit. Innanzitutto bisogna far sciogliere 2 cucchiai di zucchero a fiamma media. Quando lo zucchero è sciolto e ambrato aggiungere un pizzico di bicarbonato, versare il caramello così ottenuto su un foglio di carta da forno, appiattire il composto e dargli una forma rotonda. A questo punto bisogna creare al centro del biscotto una sagoma a scelta con una formina per biscotti. Una volta raffreddato e indurito, provare a tagliare la sagoma senza rompere il biscotto.

Photocredits: Shutterstock