Dieta di Maria De Filippi, il segreto dell’amata conduttrice per essere così in forma a 60 anni

Maria De Filippi, come si mantiene così tonica alla soglia dei 60 anni? Ecco la dieta che segue e le sue abitudini a tavola e non solo

Maria De Filippi arriva nelle case di milioni di italiani ogni giorno ed è ammirata dal pubblico di 20enni come dagli spettatori più in là con gli anni: a proposito di anni, il prossimo 5 dicembre spegnerà 60 candeline, eppure dimostra molti meno anni grazie alla dieta che segue quotidianamente.

Maria De Filippi, svelata la dieta della conduttrice più amata

Si tratta più che altro di un regime alimentare, uno stile di vita che la porta a mangiare sano e non appesantirsi donandole un fisico tonico e asciutto e una pelle luminosa e altrettanto soda.

La dieta di Maria De Filippi prevede una sola porzione di pasta a settimana, non più di 60 grammi, condita in modo semplice; consuma pane tutti i giorni anche se in piccole quantità e negli anni ha ridotto l’introduzione di carne rossa nella sua dieta per prediligere carni bianche e pesce.

Verdure a go-go per la signora della televisione italiana, frutta fresca in tavola con l’avocado che la fa da padrone e poi zucchero ridotto al minimo.

Non essendo un’amante dei dolci – al contrario del marito Maurizio Costanzo – Queen Mary è decisamente avvantaggiata in questo senso nel confronto con la bilancia.

Oltre ad una dieta sana ed estremamente equlibrata, Maria De Filippi punta sullo sport che pratica con costanza da anni.

Sembra infatti che si dedichi al crossift anche 4 volte a settimana, come ha confessato alla Gazzetta dello Sport. Questa disciplina le dona serenità ed è grazie a Belen Rodriguez che ha scoperto il crossfit. Sin da bambina è stata abituata a fare diversi sport per calmare la sua iperattività e ancora oggi, alla soglia dei 60 anni, pratica anche equitazione e tennis.

Foto: Kikapress