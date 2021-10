Dieta della melagrana, perdi 3 kg in vista del Natale: il trucco per bruciare subito i grassi

Per arrivare a Natale in perfetta forma ecco la dieta più indicata. Si basa sulla melagrana, frutto dalle molteplici proprietà e dai tanti benefici

Natale è dietro l’angolo e ciò vuol dire che la nostra linea è in pericolo. Meglio correre ai ripari preventivamente con la dieta della melagrana, che può far perdere 3 kg in vista delle grandi abbuffate che ci attendono a fine anno. Questo frutto infatti è adatto per l’eliminazione di scorie e tossine dall’organismo. Nello specifico, il suo effetto diuretico e drenante è dovuto all’alto contenuto di potassio.

Dieta della melagrana, i benefici

Perché ricorrere alla dieta della malagrana? Stiamo parlando di un frutto veramente sorprendente, che ha molte proprietà e benefici. Innanzitutto favorisce un miglioramento della circolazione e un’accelerazione del metabolismo, ma anche una riduzione degli accumuli adiposi da punti critici come cosce e glutei. Come se non bastasse fa da integratore naturale, sgonfia la pancia e permette di ridurre il giro vita.

Le proprietà della melagrana

Come riporta il sito imelo.it la melagrana dona pure un aspetto più giovane, tonico e sano alla pelle. Ha un effetto antiossidante dovuto all’alto contenuto di flavonoidi, che come noto contrastano i radicali liberi. È il frutto ideale per migliorare la linea. Questo perché ha un basso apporto calorico: stiamo parlando di solo 83 kcal per 100 g, è costituito prevalentemente di acqua ed è ricco di vitamine e sali minerali.

La sua azione sulla riduzione del grasso è comprovata, ed è possibile grazie al contenuto di antociani, tannini e antiossidanti. Se consumato tutti i giorni, il succo di melagrana aiuta a controllare il peso corporeo e a bruciare calorie extra. Non solo: l’alto contenuto di fibre favorisce il senso di sazietà dopo la sua assunzione.

Lo studio

L’equipe dell’Università Queen Margaret di Edimburgo ha condotto uno studio a tal proposito. Un gruppo di volontari che ha bevuto la spremuta di melagrana tutti i giorni per un periodo di 4 settimane, ha riscontrato una diminuzione nel sangue degli acidi grassi e una conseguente riduzione del deposito di grasso nella fascia addominale.

