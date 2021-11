Dieta dei Maneskin, ecco come si mantiene in forma la band del momento

Il fenomeno Maneskin non conosce confini, la band del momento è sulla bocca di tutti: vediamo i segreti della dieta e dell’allenamento che seguono

Sciorinare i record dei Maneskin che in tre anni hanno letteralmente sconvolto e travolto il mercato musicale mondiale sarebbe comunque riduttivo per dare un’idea di quanto sono arrivati in alto: per farlo serve talento, ma anche disciplina, dieta e allenamento.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sanno che il successo non si improvvisa e nonostante la giovanissima età e l’allure da belli e dannati hanno dalla loro un rigore eccezionale. Questo gli permette di seguire regole importanti in fatto di alimentazione, sport e condotta di vita dando un ottimo esempio ai loro coetanei.

Dieta dei Maneskin, i trucchi a tavola della band romana

La presenza scenica per i Maneskin è fondamentale, va da sé che la dieta ricopre un ruolo molto importante nella routine della band romana.

Leggi anche: >> VIRGINIA RAFFAELE E LA ‘DIETA DELLA COLAZIONE’: I BENEFICI DEL SUO REGIME ALIMENTARE

“Stiamo attenti all’alimentazione nel senso che non mangiamo schifezze, può capitare la serata a cena a far tardi con due bicchieri di vino, ma è un’eccezione” hanno confessato in una recente intervista a La Gazzetta.

Niente cibo spazzatura o fast food per mantenere la voce pulita e il fiato lungo anche se talvolta uno strappo – almeno Victoria – se lo concede: “Ogni tanto quando non resisto mi chiudo in camera e mangio qualche patatina”.

Leggi anche: >> LA RIVINCITA DEI MANESKIN AGLI MTV EMAS: “CI DICEVANO CHE…”

L’assunzione di alcool, inoltre, è molto limitata: “La coca cola e bibite gassate sì, ma non troppo. Alcol poco. Non si fanno le quattro del mattino, non ce n’è bisogno”.

Se la dieta dei Maneskin è quasi militare, l’allenamento non è da meno: Damiano pratica il basket e insieme al resto del gruppo capita che si divertano a calcetto, ma è la palestra il loro forte: “Ogni giorno ne cambiamo una – ha fatto sapere la bassista – ma per noi in hotel sono fondamentali”.

Foto: Kikapress