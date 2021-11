Versatili, e facili da preparare i ceci sono perfetti per la dieta. Hanno innumerevoli proprietà benefiche e combattono il colesterolo

I ceci sono un alimento versatile e facile da preparare che spesso però non inseriamo nella nostra alimentazione. In verità sono perfetti per la dieta: aiutano a controllare i trigliceridi e il colesterolo e a mantenere il peso forma.

Dieta dei ceci, così abbassiamo trigliceridi e colesterolo

Ricchi di benefici per il nostro organismo, sono un alimento che è consigliato mangiare due tre volte a settimana. Per assorbirne i principi nutritivi sarebbe bene consumarli crudi, ma molto spesso vengono utilizzati quelli secchi. In questo caso la porzione consigliata è di 50-70 grammi.

I ceci sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, sono diuretici e ricchi di vitamina B (in articolare modo B3 e B9 coinvolte nel metabolismo). Sebbene contengano un elevata quantità di carboidrati, le numerose fibre presenti aiutano a controllare il picco glicemico, favorendo un lento assorbimento degli zuccheri. Contengono anche diversi sali minerali come zinco, magnesio, selenio e calcio.

Sono una straordinaria fonte di proteine vegetali e di saponine che aiutano a ridurre i trigliceridi nel sangue e a normalizzare i valori del colesterolo.

Essendo un alimento proteico bisogna fare attenzione all’abbinamento con gli altri alimenti. Mangiarli insieme a pasta o cereali integrali nello stesso pasto va bene. È invece sconsigliato abbinarli a latticini, carne, pesce e uova perché avremmo un’introduzione eccessiva di proteine.

I ceci non hanno particolari controindicazioni se non si soffre di allergie o particolari patologie; in tal caso è bene rivolgersi al medico.

