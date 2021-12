Miglior pandoro del supercato 2021, sorpresa sul podio: nomi e prezzi

Arrivano come ogni anno i test di Altroconsumo sul miglior pandoro (e panettone) del supermercato: sul podio del 2021 ne troviamo anche uno da 3,79 €

Altroconsumo, la più partecipata associazione di consumatori italiani indaga sulla qualità dei due principali dolci di Natale emettendo un verdetto chiarissimo: qual è il miglior pandoro del supermercato 2021?

Nella Gdo troviamo alcune sorprese: non sempre il prodotto che costa di più è il migliore, ma vediamo la top 10 dopo una serie di test che tengono conto non solo del rapporto qualità-prezzo ma anche della scelta degli ingredienti come tuorlo d’uovo, burro e lieviti. Va da sé che la classifica finale è stata stilata dagli esperti anche dopo le prove d’assaggio.

Il miglior pandoro industriale (dunque del supermercato) 2021 è Le Tre Marie il magnifico pandoro (73 punti). Costa 11,73 € a confezione.

Miglior pandoro del supermercato 2021: la top ten

Segue Esselunga Le Grazie Pandoro – Ricetta Classica che con 72 punti, si aggiudica il bollino di “migliore acquisto” per il rapporto qualità-prezzo. A proposito di soldi, una confezione costa 3,79 €.

Sul gradino più basso del podio troviamo Maina il Pandoro che conquista 70 punti e costa 6,16 € a confezione. Dopodiché Altroconsumo giudica ‘di buona qualità’ le altre marche di pandori disponibili presso i supermercati.

Per completezza di informazioni, elenchiamo anche il resto dei pandori che hanno raggiunto la top ten:

Melegatti il pandoro originale verona (68)

Motta il pandoro (66)

Bauli il pandoro di verona (65)

Perbellini pandoro (64)

Paluani pandoro di verona – ricetta classica (59)

Borsari pandoro classico – il pandoro veneto (58)

Balocco il pandoro (58)

Foto: Kikapress