Più attenzione all'ambiente, meno alimenti di derivazione animale e più spezie. Ecco gli alimenti in voga quest'anno secondo il Food Trend 2022

Anno nuovo, nuove mode anche in fatto di cibo; la Whole Foods Market ha stilato per il settimo anno consecutivo l’elenco delle tendenze alimentari. Ecco cosa dice il Food Trend 2022.

Food trend 2022: cosa mangeremo quest’anno, le tendenze più in voga

Meno carne e più attenzione all’ambiente; questo è quanto hanno stabilito i 50 membri internazionali (tra foragers, imprenditori, esperti di cucina) che hanno stilato la lista. Prosegue dunque l’ascesa degli orti urbani, delle verdure a km 0 o coltivate con pratiche che migliorano la salute del terreno.

In crescita il consumo di bevande non alcoliche e di verdura a foglia; in discesa invece quello di alimenti di derivazione animale (come latticini, uova e carne). Non vengono eliminati completamente ma piuttosto la dieta onnivora punta sulla qualità e su allevamenti che siano il più etici possibile, la cui produzione rispetti gli animali e l’ambiente.

Dalla Curcuma alla Moringa ecco gli alimenti trend del nuovo anno

Tra gli alimenti più in voga in questo 2022 troviamo la Curcuma. Una spezia dal grande potere benefico che sempre più spesso trova applicazione anche nei nostri piatti. Nel futuro anche snack, gelati, cereali e cibi confezionati vedranno inserire questa spezia nell’elenco degli ingredienti.

Dall’Oriente arriva lo Yuzu, agrume usato in Giappone, Cina e Corea, che nell’aspetto ricorda molto i nostri limoni. Il suo sapore agro – aspro lo rende perfetto per maionesi e vinagrettes, ma anche nelle zuppe e nei piatti di pesce.

Restando su alimenti stranieri, troverà maggiore diffusione la Moringa. Un alimento dalle molte proprietà benefiche, usato già dagli egizi sia come alimento che come cosmetico. Presente nelle tradizioni culinarie dell’Africa e dell’India, sta diventando sempre più uno degli ingredienti di frullati e salse.

Anche l’utilizzo dell’ibisco è in forte crescita. Siamo soliti incontrarlo in tisane, infusi e tè; ma i produttori sono al lavoro per trovare una nuova livrea a questo prodotto, lavorandolo in modo tale da trasformarlo ad esempio in conserve spalmabili.

Come dicevamo c’è una maggiore attenzione all’ambiente e ai metodi di coltivazione come l’agricoltura rigenerativa che nel 2022 metterà più attenzione nella produzione dei cereali con sistemi in grado di nutrire il suolo e non impoverirlo.

Secondo il Whole Foods Market, nei food trend 2022 ci sono i semi di girasole: saranno loro i re degli snack del nuovo anno.

Infine per quanto riguarda il beverage, scende il consumo di bevande alcoliche e sale quello delle bevande analcoliche e frizzanti funzionali: toniche con botaniche, soda con probiotici. Bevande con pochi zuccheri ma con un altro volere nutritivo.

