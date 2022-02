Castagnole, fai anche tu questi 5 errori? I trucchi per un risultato perfetto

Tra i dolci tipici del carnevale ci sono le castagnole: piccole palline con lo zucchero che sono una vera bontà. La ricetta per farle in casa

Tempo di carnevale e tra i dolci tipici ci sono le castagnole. Se volete provare a farle in casa, ecco 5 errori da non fare e qualche trucco per ottenere un risultato perfetto!

Leggi anche : >> PENSI CHE LE CASTAGNOLE SIANO GRASSE? TI SBAGLI, ECCO I CIBI PIÙ CALORICI IN ASSOLUTO

“Finito Carnevale, finito amore, finito il far la pacchia da signore , finito il setacciar farina in fiore, finito il mangiare castagnole” proverbio marchigiano

Le castagnole sono un dolce antico di cui ne esistono diverse varianti: quattro ricette sono state trovate in un manoscritto del 700. Sono palline fatte con uova, farina zucchero e burro, grandi poco più di una noce. Gli ingredienti sono semplici, ma se volete ottenere delle castagnole a prova di chef ecco i trucchi da seguire ma soprattutto gli errori da non fare.

Castagnoli- italian fritters in carnival on white plate.

Gli errori da non fare

Credere che esista una sola ricetta di questo dolce, è uno degli errori più comuni in cui si cade; possono essere fritti, ma anche cotti in forno. Il secondo errore è legato proprio alla cottura. Se decidete di farli fritti attenzione alla temperatura dell’olio. Non deve essere né troppo alta né troppo bassa: la temperatura giusta è tra i 170 e 175°C. Potete aiutarvi con un termometro per controllarla oppure, se non lo avete, usate il metodo della nonna: lasciate cadere una piccolissima quantità di impasto nell’olio. Se salirà a galla circondato da bollicine che sfrigolano, allora l’olio è pronto per dorare le vostre castagnole. Attenzione anche quando le passate nello zucchero. Dovere essere rapidi e farlo quando sono ancora calde, altrimenti non si attaccherà bene.

La base dell’impasto è come quella dei bignè una pasta choux che per questo dolce viene addolcita con un po’ zucchero. Potete poi dare libero sfogo al vostro estro creativo e aggiungervi uvetta, o gocce di cioccolato. Vediamo ora la ricetta più ‘classica’ di questo dolce carnevalesco.

Castagnole: una delle ricette

250 gr di farina, 30 gr di burro, 1/2 baccello di vaniglia, 3 cucchiai di zucchero, 2 uova, 8 gr di lievito in polvere per dolci, la scorza di mezzo limone. Olio per friggere (meglio se usate quello d’oliva) e zucchero per guarnire.

Procedimento

In una ciotola mettere lo zucchero, incidete il baccello di vaniglia e fatevi cadere i semi e mescolate.

In un’altra ciotola, unite farina, lo zucchero con i semi di vaniglia e le uova. Aggiungete quindi il burro lasciato ammorbidire a temperatura ambiente e la scorza di limone. Quindi unitevi il lievito setacciato.

Procedete ora ad amalgamare il composto inizialmente con una forchetta poi a mano. Una volta che gli ingredienti saranno amalgamati, lavorate il composto sul piano di lavoro, che avrete prima spolverato con della farina. Dovete cercare di ottenere un panetto morbido e liscio.

A questo punto procedete con la realizzazione delle vostre piccole castagnole facendo delle palline che poco più grandi di una noce. Mettete l’olio a scaldare e quando pronto, immergete pochi pezzi per volta aiutandovi con una schiumarola girandole per farle dorare bene. Quando saranno gonfie e dorate toglietele e mettetele su un vassoio con carta da cucina. In una ciotola mettete lo zucchero per la guarnizione e dopo aver passato le castagnole sulla carta per togliere l’olio in eccesso, quando sono ancora calde fatele rotolare nello zucchero.

Ed ecco pronto il vostro dolce di carnevale. All’impasto potete aggiungere anche un pochino di liquore come rum oppure l’alchermes: quest’ultimo gli darà un colore rosato.

Crediti foto@Shutterstock