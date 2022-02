Mangia questi alimenti, puoi vivere fino a 13 anni in più: lo dice la scienza

L'alimentazione è importante per la salute del nostro corpo e secondo la scienza anche per vivere più a lungo

Un’alimentazione sana e bilanciata è importante per la salute del nostro organismo, e secondo la scienza se introduciamo alcuni alimenti potremmo allungare la nostra vista di 13 anni. Sebbene non esista un vero e proprio elisir di lunga vita, è oramai dimostrato che uno stile di vita sano e una giusta alimentazione possono essere alleati importanti.

Leggi anche : >> VUOI PERDERE PESO SENZA TROPPA FATICA? ECCO COSA DEVI FARE DOPO OGNI PASTO

Secondo uno studio statunitense pubblicato su Plos Medicine, ciò che abbiamo mangiato da giovani può fare la differenza. La ricerca ha evidenziato che chi modifica le proprie abitudini alimentari a partire dai 20 anni, può allungare la propria vita di 10 in caso delle donne e di 13 per gli uomini. I risultati si possono ottenere anche cambiando le abitudini in età più avanzata. Se lo si fa intorno ai 60 anni ad esempio, si può prolungare l’aspettativa di vita di 8 o 9 anni; ad 80 di tre anni e mezzo.

Alimenti sì e alimenti no per l’elisir di lunga vita

Gli alimenti che hanno un effetto elisir sono la frutta (fresca o secca), la verdura e i legumi. No alimenti processati e poca carne rossa. Sebbene possa sembrare facile, gli esperti consigliano di cambiare alimentazione gradualmente. Se ad esempio non siete soliti mangiare legumi, iniziate ad inserirne piccole quantità magari all’interno di un solo pasto a settimana per poi andare via via ad aumentare e a sostituire gli altri alimenti. Lo stesso vale per i cereali la frutta e la verdura.

Se volete migliorare la vostra alimentazione e cercare di mangiare in modo sano, rivolgetevi ad un esperto in modo tale che possa aiutarvi a capire come fare e sopratutto a far si che il cambiamento alimentare sia duraturo ed effettivamente benefico per voi.

@shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.