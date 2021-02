È stato scoperto un nuovo elisir di giovinezza: la birra artigianale. Lo conferma uno studio che ne ha analizzato i componenti

La birra artigianale è un fantastico elisir di giovinezza, ancor più delle creme anti-invecchiamento. Lo rivela uno studio condotto dall’Università di Camerino e sostenuto da una piccola azienda di birra artigianale la Collesi.

Birra artigianale, più efficace delle creme anti-invecchiamento: l’ingrediente speciale

Potrebbe stupirvi ma la birra da oggi si può ‘indossare’ e può aiutarci a combattere l’invecchiamento della pelle. Lo studio guidato dalla prof.ssa Piera Di Martino ha analizzato i componenti delle birre artigianali evidenziando che i polifenoli e i fitoelementi contenuti nel luppolo hanno eccellenti proprietà anti-age.

“Dalle analisi svolte abbiamo potuto verificare – ha dichiarato la prof.ssa Di Martino – che il contenuto in polifenoli (20-30%) nelle varie tipologie di birra artigianale è pari a quello che si trova nel tè verde, bevanda che ormai da diversi anni è entrata nella composizione di prodotti cosmetici e salutistici”

È nata così una linea di 12 prodotti per la cura della pelle, per lui e per lei, a base di birra artigianale: la Collesi Beauty 100% naturale ed ecofriendly. In base alla tipologia di birra, rossa, chiara, scura, avrete un prodotto adatto alla vostra pelle. La birra bionda artigianale è quella più duttile e si adatta a tutti i tipi di pelle; la rossa è piaciuto indicata per le pelli mature e infine la scura è la più nutriente e rigenerante.

Voi, che birra scegliete?!

