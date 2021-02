I suoi benefici erano già noti agli antichi egizi; il gel di aloe vera è uno straordinario anti-age perfetto per pelle e capelli

L‘Aloe vera è una pianta grassa i cui effetti benefici erano già noti nell’antico Egitto. Il gel contenuto nelle sue foglie oggi viene usato per la realizzazione di prodotti cosmetici e succhi di frutta proprio per i benefici che ne derivano.

Aloe vera, i benefici “segreti” per la pelle: come si trasforma l’organismo

Leggi anche: >> COSMETICI SCADUTI? NON BUTTARLI, MA RICICLALI COSÌ: IL TRUCCO CHE IN POCHI CONOSCONO

Una pianta apparentemente respingente visto che lungo le sue foglie ci sono delle spine, ma dai molteplici effetti benefici. Non solo il suo gel agisce positivamente sul nostro apparato digerente e sul sistema epatico, ma è un toccasana per pelle e capelli. Il gel di aloe vera contiene oltre 300 sostanze nutritive che lo rendono un prezioso alleato in diverse situazione.

Disintossicante, fungicida, antinfiammatorio, lenitivo, antidolorifico, idratante, emostatico… nel leggere i suoi effetti benefici c’è da rimanere increduli.

Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti è ottimo come crema per la pelle di tutto il corpo (mani, e viso compresi); la sua capacità di stimolare i processi rigenerativi delle cellule lo rende un alleato per combattere gli inestetismi della pelle dovuti ad esempio all’acne, ma anche nel combattere le bruciature. Ha anche un potere antibatterico, antinfiammatorio e antisettico.

Ottimo anche sui capelli: li nutre e li rende luminosi. Inoltre agisce sul cuoio capelluto rendendolo sano e forte e combatte la caduta dei capelli.

È utilizzato anche per la realizzazione di prodotti cosmetici come gli ombretti in crema; unito a dello zucchero bianco e a delle noci o mandorle tritate può essere uno scrub corpo home made davvero favoloso. È un’ottima maschera per eliminare il gonfiore sotto gli occhi: basta applicare una piccola quantità di gel su un dischetto struccante e poggiarla sotto l’occhio lasciando in poso per qualche minuto.

Insomma gli impieghi sono molteplici (le creme a base di aloe vera sono straordinari anti – age), tuttavia gli studi riguardanti le sue proprietà benefiche proseguono visto che fino ad ora sono stati condotti su piccola scala e a volte hanno dato risultati contrastanti.

Crediti foto@Kikapress