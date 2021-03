Per una pelle del viso perfetta e luminosa c'è un nuovo trattamento: utilizzare l'acqua frizzante per la detersione

C’è un nuovo trend nello skincare per avere una pelle perfetta: lavarsi il viso con l’acqua frizzante. A lanciare questa nuova routine giapponesi e coreane, che sul tema sono super ferratissime. Ma si tratta di un semplice ‘capriccio’ o ci sono prove scientifiche?

Pelle del viso perfetta? Lavati con l’acqua frizzante: i benefici inauditi

Merito anche del ph leggermente acido dell’acqua gassata, simile a quello della nostra pelle.

Ma come procedere? Ci sono due possibilità. Una prevede di mettere l’acqua con le bollicine in una bacinella e immergervi il viso per dieci secondi. Poi procedere con il consueto detergente e sciacquare con l’acqua residua. Se non volete immergere il viso, potete munirvi di spruzzino per nebulizzare l’acqua sul viso. Con questo ultimo sistema il consiglio è quello di utilizzarlo tutti i giorni mentre l’immersione nella bacinella potete farla due volte a settimana.

