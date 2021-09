Ornella Muti perfetta in bikini a 66 anni: svelato il segreto della sua dieta

Nonostante lo scorrere del tempo l'attrice sfoggia una forma fisica da urlo. Merito dell'alimentazione che ha deciso di seguire

Tra le donne più apprezzate del mondo dello spettacolo e invidiate per la sua forma fisica c’è sicuramente Ornella Muti. L’attrice all’età di 66 anni sfoggia un fisico da urlo, e basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per restare davvero a bocca aperta. Un corpo che fa impallidire anche le giovani leve. Ma qual è il segreto di cotanta bellezza?

Il segreto di Ornella Muti

Ovviamente molto si deve all’alimentazione. Come sappiamo, le nostre abitudini a tavola influenzano in larga misura lo stato di salute e di conseguenza anche la forma fisica. Ecco quindi che uno stile di vita sano e ben bilanciato è un’ottima premessa per restare in forma. Ciò vale anche per Ornella Muti, che come riporta Yahoo.it, non rinuncia a niente. Nella sua dieta sono concessi anche i peccati di gola, che però vengono compensati con un’alimentazione molto sana.

L’attrice non usa condimenti come l’olio e il sale e così riesce a mantenersi in forma. Ridotto è il consumo di carboidrati e grande attenzione viene posta alla rotazione dei vari alimenti senza eccedere. Da limitare sono anche gli zuccheri, ed è altrettanto importante in seguito adottare una dieta di mantenimento.

La dieta detox

Per entrare più nel dettaglio, la dieta di Ornella Muti si basa su un regime detox, ovvero ricco di frutta e verdura. Queste disintossicano il corpo e depurano il fisico dalle scorie e tossine. L’attrice consuma anche spezie come la curcuma per insaporire i piatti evitando così l’uso di alimenti grassi come olio e sale.

Non solo alimentazione, ma anche yoga

Un regime di questo tipo, quindi decisamente equilibrato, comporta una serie di benefici e vantaggi al fisico. Innanzitutto dona maggiore energia e vitalità grazie al consumo di alimenti depuranti e detox. Inoltre si migliora il transito intestinale e si rafforzano le difese immunitarie.

I benefici della dieta di Ornella Muti sono notevoli e si ottengono soltanto a distanza di tempo. Bisogna essere costanti nell’alimentazione e nell’attività fisica. Un buon aiuto in questo senso può derivare dallo yoga, che consente con una buona dieta di raggiungere un buon equilibrio e i risultati desiderati.



Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.