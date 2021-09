Kristen Stewart abbaglia tutti a Venezia 78: il segreto per essere così in forma

L'attrice protagonista di "Spencer", il film su Lady D, sfoggia un nuovo colore di capelli e una gran forma fisica

Tra le star più attese alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 c’è sicuramente Kristen Stewart. L’attrice è la protagonista di “Spencer”, film di Pablo Larrain incentrato su Lady D. La pellicola si concentra sul momento nel quale, nel Natale del 1991, la principessa inizia a pensare di separarsi da Carlo. In laguna la Stewart conquista tutti grazie al suo look e alla forma fisica. Ma qual è il suo segreto?

Leggi anche: >> SERENA ROSSI, MADRINA PERFETTA A VENEZIA 78: ECCO LA DIETA CHE LE HA FATTO PERDERE 10 KG

Il look di Kristen Stewart a Venezia

Quando si parla di Kristen Stewart non si sa mai cosa aspettarsi dai suoi capelli. Negli anni l’attrice è passata dall’esere mora al biondo platino, dal medio scompigliato al pixie rock, come ricorda Iodonna.it. Questa volta sfoggia un nuovo biondo, “strawberry blonde”. Dopo il periodo corto rock la Stewart ha fatto crescere la chioma che ora ha una lunghezza medio corta, quanto basta per raccogliere i capelli in una piccola coda.

Quello che più colpisce però è il colore: dal castano a un biondo fragola. Una nuance chiara ma molto calda, carica di pigmenti aranciati, che non tutte possono permettersi, soprattutto chi ha una pelle chiara come la sua. Ma Kristen è l’eccezione.

Ecco come si tiene in forma

Chioma a parte, Kristen Stewart è in gran forma. L’ex stellina di “Twilight” lavora sodo per la propria linea. Come riporta Gazzetta.it, si allena regolarmente a suon di squat, flessioni, allenamento con i pesi, pilates. E Bikram Yoga, come se non bastasse. Ma non è tutto: l’attrice ama dedicarsi anche ad altre salutari discipline come il nuoto, il ballo e l’equitazione.

Ma che cosa mangia Kristen Stewart a tavola? A quanto pare non ama i digiuni, e preferisce nutrirsi di cibi ad alto tasso di proteine, con poche calorie. Qualche esempio: il maiale condito con salsa chilli verde, le zuppe speziate, le torte fatte in casa, il cibo messicano, la pasta, le bevande al cioccolato e il pesce.