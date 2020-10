Indossare la mascherina e non rinunciare al trucco. Ecco alcuni consigli per un make up resistente e non sporcare il dispositivo sanitario.

Indossare la mascherina sembra non andare d’accordo con il trucco: quante volte togliendola ci siamo rese conto di come l’avessimo sporcata? E se le mascherine chirurgiche non possono essere sanificate e riutilizzate, ce ne sono alcune che se adeguatamente sanificate possono essere riutilizzate. Ma con tutto quel residuo di trucco spesso tendiamo a buttarle.

5 consigli per non sporcare la mascherina chirurgica col trucco

Truccarsi e cercare di non sporcare la mascherina è possibile, con alcuni semplici accorgimenti. Innanzi tutto, ricordatevi di detergere sempre il viso: su una pelle non perfettamente tersa il make up avrà vita breve. Se utilizzate il fondotinta, prediligete prodotti dalla texture leggera a lunga durata e no transfer. Ricordatevi poi, che una volta applicato il fondotinta ha bisogno di qualche minuto per asciugarsi. E prima di indossare la mascherina, vaporizzate dell’acqua termale sul viso, così da fissare il trucco.

Anche se restano coperte dalla mascherina, non dimenticate di prendervi cura delle vostre labbra. Mettere sempre un burro cacao nutriente e se proprio non riuscite a non mettere il rossetto, scegliete quelli no transfer e long lasting. Considerate poi che quelli matte hanno una durata più lunga rispetto a quelli cremosi. Infine 1-2 volte a settimana fate uno scrub delicato allo labbra, ad esempio a base di miele e zucchero.

Infine, cercate di inserire nella vostra routine settimanale una maschera purificante. Portare a lungo la mascherina fa si che le zone coperte siano più umide. Questo può provocare irritazioni, arrossamenti e imperfezioni. Una bella maschera e magari una pulizia del viso accurata almeno uno volta a settimana vi aiuterà a mantenere una pelle perfetta.

