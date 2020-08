Come trovare il pantalone giusto per voi senza misurarlo? Utilizzando la tecnica dell'avambraccio. Siete scettici? provare per credere

Fare shopping solitamente è piacevole, ma spesso capita di non aver voglia di provare capi come i pantaloni o jeans. Certo comprarli senza misurarli non è consigliato. Ma c’è un trucco infallibile che vi aiuterà a fare la scelta giusta.

Acquistare un jeans senza misurarlo, il trucco con il braccio infallibile

Trovare il jeans perfetto senza provarlo potrebbe sembrare un’impresa difficile, a meno che non si vada a colpo sicuro su modello e taglia già acquistati in precedenza. Ma come sempre ci viene in soccorso la saggezza popolare. Le nonne ci hanno insegnato che per vedere se la circonferenza di un pantalone è giusta per noi, basta misurarlo con il braccio o meglio l’avambraccio.

Se vi può sembrare strano, Billie Newland, 25 enne dell’Iowa, ha pubblicato un video su TikTock (divenuto virale) in cui mostra l’efficacia di questo metodo. Lei lo ha scoperto per caso, mentre stava piegando un paio di jeans, e per confutare la sua teoria ha chiesto a suo padre, ai suoi amici e al suo ragazzo di provare.

Per misurare la vita dei pantaloni e capire se si adattano a voi, utilizzate la parte del braccio che va dal gomito al polso. Se si adatta perfettamente al pantalone, allora avrete trovato la taglia giusta per voi.

Certo oggi ci sono tanti tagli e stili: a volte possono andare bene di vita ma non di gamba. Chissà se su TikTok la Newland riuscirà a trovare una soluzione anche a questo problema!

Crediti foto@Shutterstock