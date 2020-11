Ecco perchè dovresti applicare il ghiaccio sul viso ogni giorno

Applicare il ghiaccio sul viso ha dei benefici enormi per la nostra pelle, tanto che bisognerebbe farlo ogni giorno. Gli effetti sono stupefacenti!

Sapevate che applicare il ghiaccio sul viso è una tecnica cosmetica tradizionale utilizzata per i suoi grandi benefici? Come? Non ci credete? Eppure dovreste, perché sulla pelle il ghiaccio fa veramente bene. Andiamo a vedere quali sono i suoi effetti.

Applicare il ghiaccio sul viso ha numerosi benefici

Andiamo con ordine. Applicare il ghiaccio sul viso serve ad idratare, tonificare e anche a combattere l’acne. Si tratterebbe inoltre di un vero e proprio trattamento anti-rughe. Uno straordinario trucco quotidiano di bellezza che coi suoi effetti può davvero fare la differenza. Il ghiaccio, d’altronde, ha benefici davvero inaspettati.

Prima di cominciare, c’è da fare una precisazione: il ghiaccio va applicato sul viso avvolto in un fazzoletto o in un telo, al fine di evitare irritazioni della pelle dovute al contatto diretto. Quindi, l’involto può essere usato per massaggiare con un movimento circolare che può riguardare le zone della mandibola e delle guance, nonché fronte, narice, mento, palpebre…

Il ghiaccio è un cosmetico naturale

Ma quali sono i suoi benefici? Innanzitutto, applicare il ghiaccio sul viso serve a riattivare la circolazione sanguigna, combattendo gli effetti della ritenzione idrica. Inoltre, questa soluzione è ottima per eliminare le occhiaie.

Per quel che riguarda l’effetto antirughe, invece, le basse temperature del ghiaccio combattono la flaccidità della pelle, portando a cambiamenti effettivi sulle rughe che abbiamo già ed evitando che se ne formino altre.

In ogni caso, il ghiaccio serve a reidratare e a rinfrescare la pelle. È da lì che deriva il suo effetto ringiovanente, capace di dare alla cute un particolare aspetto brillante oltre che una maggiore morbidezza al tatto.

Praticamente, il ghiaccio potrebbe essere l’unico cosmetico del quale abbiamo sempre avuto bisogno! Ma i segreti di bellezza sono davvero tanti… e anche le icone come Marilyn Monroe ne avevano davvero tanti!

Photo Credits: Shutterstock