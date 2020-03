Bellezza fai da te ai tempi del Coronavirus: il trucco per pelle e capelli

Come prendersi cura della nostra bellezza durante questa quarantena: i rimedi casalinghi per viso e capelli ai tempi del Coronavirus

Durante questi giorni di quarantena cercare di avere una routine quotidiana è molto importante. Prendersi cura di se stessi è fondamentale, ma come fare visto che i centri estetici sono chiusi? Ci sono tante soluzioni che possono essere realizzare con gli ingredienti alimentari che abbiamo in casa. Vediamo due maschere per capelli e due maschere per il viso, per prendervi cura della vostra bellezza al tempo del Coronavirus.

Dai rimedi della nonna a nuove formule più sopraffine, in rete è possibile trovare molti consigli per prendersi cura della nostra bellezza senza dover ricorrere all’estetista. Ci sono ingredienti naturali come lo yogurt o il miele, i cui principi nutritivi sono ottimi per la salute della nostra pelle o dei nostri capelli. Ovviamente come quando comprate i trattamenti industriali, in base alla tipologia di capelli e alla vostra pelle ci saranno delle maschere più adatte. Vediamone insieme qualcuna.

Iniziamo dal visto.

Albume e succo di limone contro le impurità

L’uovo ha delle proprietà nutritive favolose, in grado di lasciare i vostri capelli e la vostra pelle levigata. In questo caso vogliamo usare solo l’albume .

Ingredienti:

– il succo di un limone

– un bianco d’uovo

– fruste per dolci

Separate l’albume dal tuorlo e con le fruste mescolate fino a renderlo schiumoso. In alternativa alle fruste elettriche potete usare una forchetta o una frusta classica. Quando le chiare sono spumose, unitevi il limone e continuate a mescolare. Una volta ottenuto un composto spumoso e consistente potete procedere con l’applicazione sulla vostra pelle. A seconda del modo in cui lo applicherete potrete ottenere risultati diversi.

Se volete un effetto antirughe che stimoli il collagene, applicate la maschera usando un pezzetto di garza sterile sulle zone interessate facendo attenzione ad evitare contorno occhi e bocca. Coprite quindi con pezzetti di garza le zone di applicazione e lasciate in posa per 15 minuti. Dopo sciacquate con acqua tiepida.

Se il vostro cruccio sono acne e punti neri, applicate la maschera con un pennello facendo dei delicati movimenti circolari sulle zone interessate. Lasciate in posa per 10 minuti e risciacquate con acqua tiepida. Potete fare anche una doppia applicazione. Dopo aver lasciato riposare 10 minuti applicate un nuovo strato e lasciate nuovamente in posa. Rimuovere poi con delicatezza.

Miele e limone: dona luminosità e combatte i punti neri

Questi due ingredienti sono straordinari per combattere le impurità del viso. Potete ripeterla due volte a settimana.

Ingredienti:

– 1 cucchiaio di miele

– 1 cucchiaino di succo di limone appena spremuto (non quello nelle bottigliette!!!!!)

Mescolate insieme e applicatela sul viso. Lasciate in posa per 5 minuti. NON esponetevi al sole nell’attesa!!

Passato il tempo di posa risciacquate dolcemente. Ecco ora potete esporvi al sole!

Maschere per capelli

Se la vostra chioma è secca e crespa questa maschera è quello che fa per voi!

Olio di oliva e miele:

Sono emollienti, idratanti e rigeneranti.

Ingredienti:

– 2 cucchiai di miele

– 3 cucchiai di olio d’oliva

Mescolate in una ciotola fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicatela sui capelli procedendo dalle radici alle punte. Massaggiate delicatamente. A questo punto coprite con una cuffia da doccia oppure con della pellicola trasparente e lasciate in posa per 15/20 minuti.

Sciacquate accuratamente e procedete con il farvi uno shampoo.

Maschera uovo e miele per capelli fragili e fini.

E’ una maschera ricca di proteine e grassi buoni. Darà volume e corpo ai vostri capelli.

Ingredienti

– 1 vasetto di Yogurt bianco intero

– 2 cucchiai di miele

Mescolate insieme gli ingredienti e applicate la maschera sui capelli partendo sempre dalle radici verso le punte. Una volta applicata coprite con una cuffia da doccia o con della pellicola trasparente e lasciate agire per 20/30 minuti, quindi sciacquate e procedete con il vostro shampoo.

Crediti foto@Shutterstock