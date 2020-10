Calendario avvento 2020: quali avere assolutamente. I più richiesti e quelli ad edizione limitata

Amate i Calendari dell’Avvento e siete sempre indecisi su quali dovete avere, in questo 2020? Ecco le migliori scelte a tema beauty!

Amate i Calendari dell’Avvento e siete sempre indecisi su quali dovete avere, anche in questo 2020? Preparatevi, perché con le nostre proposte avrete soltanto l’imbarazzo della scelta! Non ci credete? Ecco alcune scelte a tema beauty alle quali difficilmente saprete dire di no!

Diciamocelo chiaramente: divertirci ogni giorno dal primo dicembre in avanti a scoprire il regalino che il nostro calendario dell’avvento ha previsto per noi è un momento esclusivo ed eccitante, che ci fa sentire uniche e speciali (anche senza essere Clio Make Up). Ecco perché scegliere il calendario dell’avvento perfetto non è affatto una scelta di poco conto.

Calendario dell’avvento Douglas 2020

Partiamo da Douglas, che ha deciso di dare il proprio contributo alla magia del Natale con un calendario dell’avvento capace di catturare la magia del Natale grazie ad alcuni prodotti esclusivi. Nel calendario dell’avvento di Douglas sono infatti inclusi diversi accessori (applicatori, elastici, pennelli, piumini e specchi), ma anche oli per unghie, smalti, illuminanti, matite, mascara e tante altre sorprese! Il prezzo? Solo 24,99 euro!

Calendario dell’avvento MAC

Passando a MAC Cosmetics, saliamo decisamente di prezzo con il suo Boom Boom Wow, che costa ben 149,90 euro. Si tratta di un calendario dell’avvento in edizione limitata che, siamo sicure, andrà sold out rapidamente. Contiene praticamente tutto il meglio del mondo MAC tra cui 6 mini ombretti e 12 referenze labbra.

Calendario dell’avvento Sephora

Tornando ai grandi classici, il calendario dell’avvento Beauty firmato da Sephora triplica. Si parte infatti da Sephora Wild Wishes, che contiene 24 prodotti per un Natale a tema jungla (al prezzo di 39,99 euro). Segue poi il calendario Sephora Favorites, elegante scelta in toni oro che raccoglie sorprese dei brand più amati (a soli 119,90 euro). Infine, il calendario Sephora Collection x Kusmi Tea mixa prodotti make up e skincare con prestigiosi té e tisane (a 49,99 euro).

Holiday 2020 Advent Calendar di Kiehl’s

Tra i calendari dell’avvento più richiesti c’è quello in Limited Edition di Kiehl’s. Venduto a soli 89 euro, contiene 23 prodotti bestseller Kiehl’s di cui 3 formati full size e 20 deluxe, per un valore di 153 euro: detergenti, maschere viso, sieri per il viso, creme idratanti e tanto altro.

Come tradizione Kiehl’s impone, il cofanetto racchiude il meglio di natura e scienza per viso, corpo e capelli ed è inoltre disegnato dall’artista francese Maïte Franchi in un packaging sostenibile confezionato con il 100% di prodotti riciclati.

Calendario dell’avvento Zalando 2020

Anche Zalando ha una proposta in vista dell’avvento 2020, con un calendario a 79,99 euro che incontrerà di certo i gusti di tantissime appassionate di make-up.

Il noto website di shopping presenta infatti un’incredibile raccolta di prodotti per la cura e la bellezza: maschere, creme, eyeliner e rossetti, ma anche tantissime sorprese capaci di fare la vostra gioia, giorno per giorno fino a Natale!

