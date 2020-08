La ceretta indolore con lo zucchero: gli ingredienti per realizzarla

Sapevate che esiste un metodo per ottenere una ceretta completamente indolore che prevede l’uso di zucchero, limone e acqua? Ecco la guida per prepararla!

Estate vuol dire cerette e depilazioni a pioggia, prima di poter mettere ariosi vestitini o concedersi qualche ora in spiaggia: un processo fastidioso e spesso doloroso, del quale in tante farebbero volentieri a meno. Eppure spunta un metodo per rendere semplice e quasi totalmente indolore una ceretta naturale: per farlo basta del semplice zucchero!

Il metodo indolore per depilarsi esiste e risale all’antico Egitto

Andiamo con ordine: la ceretta allo zucchero è un rimedio quasi completamente indolore per rimuovere i peli superflui, grazie alla combinazione di tre semplici ingredienti: acqua, limone e, ovviamente, zucchero. Si tratta di una ricetta molto semplice – un metodo naturale, che sembra risalire addirittura ai tempi dell’antico Egitto – che permette di rimuovere i peli sin dalla radice, indebolendone anche la ricrescita.

Curiose di sapere come si fa? Niente paura! Prendete carta e penna e rimboccatevi le maniche: finirete prima di quanto pensiate!

Ceretta indolore allo zucchero: ecco la ricetta semplice e veloce!

La ricetta della ceretta indolore allo zucchero è la seguente:

4 tazze di zucchero;

1 tazza di succo di limone;

1 tazza d’acqua.

Riscaldate i vostri tre ingredienti in un pentolino, a fuoco basso, e continuate a mescolare finché il composto non diventa dorato. Quindi, toglietelo dal fuoco e lasciatelo raffreddare e, sì, a questo punto la vostra ceretta è pronta per essere applicata.

Questo metodo è facilmente adattabile anche alle pelli più sensibili (a meno che non si soffra di un’allergia agli agrumi) ed è semplice e indolore. Se però sentite un po’ di dolore, non preoccupatevi: succede soltanto la prima volta (o nel caso abbiate fatto una scelta a dir poco estrema, come questa studentessa)!

E voi? Conoscevate questo antico metodo di depilazione? Proverete ad usarlo? Fatecelo sapere!

Photo Credits: Shutterstock