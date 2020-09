Perché abbia l'efficacia promessa, la crema idratante va applicata nel modo corretto sul viso. Ogni cosmetico deve seguire le linee di Lange

Prendersi cura della nostra pelle è importante: una corretta skin care aiuta a mantenerla elastica e a ritardare la presenza di rughe . Ma non basta applicare i giusti prodotti, come una crema idratante: vanno dati nel modo corretto.

Crema idradante viso, il modo corretto per applicarla

Che si tratti del detergente viso, di uno struccante e della crema quotidiana, prendersi cura della propria pelle vuol dire applicarle nel modo corretto i prodotti cosmetici. Perché abbiano l’effetto promesso, devono essere applicati secondo le linee di Lange o più semplicemente le linee del massaggio. Sono le linee secondo cui sono disposte le fibre delle fasce muscolari superficiali. Non solo si seguono quando si fanno i massaggi, ma sono anche quelle che vengono prese in considerazione se si devono fare incisioni chirurgiche: il tessuto guarisce meglio e lasciando meno segni.

Le linee da seguire su viso e collo

Partendo dalla fronte, applicare una piccola quantità di prodotto nella parte centrale bassa e distribuire il prodotto procedendo verso l’esterno. Per le guance, massaggiare dall’attaccatura del naso verso le orecchie. Sul naso applicare la crema sulla punta e procedere in alto verso la parte bassa della fronte. Per la zona del mento, applicate il prodotto al centro e procedete con dei massaggi che lo portino verso l’esterno destro e sinistro del viso.

Non dimenticatevi di applicare la crema anche sul collo! in questo caso il massaggio applicazione andrà fatto dalla base del collo verso il mento per quanto riguarda la parte centrale, e dall’attaccatura delle orecchie verso le spalle per quanto riguarda la zona laterale.

Infine il contorno occhi.

Si tratta di una zona molto delicata dove la pelle è sottile. Procedete picchiettando il prodotto con il polpastrello del dito anulare. Questo perché è quello con il polpastrello più morbido delle 5 dita! Picchiettate dunque partendo dalla parte esterna dell’occhio verso quella interna, ma non accostatevi troppo alla rima cigliare. Non va applicata sulla palpebra mobile, ma solo su quella fissa procedendo sempre con delicatezza dalla parte interna dell’occhio verso l’esterno.

