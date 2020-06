Noemi irriconoscibile con dieta e metodo Tabata: come funziona

Noemi ha superato a pieni voti la prova costume: merito di una giusta alimentazione e del metodo Tabata. Ecco di cosa si tratta

Se si vuole avere una forma fisica splendida, non ci sono scorciatoie: sacrificio e costanza, queste sono le due parole d’ordine. Noemi lo sa bene e ha sfoggiato una forma fisica strepitosa grazie al Metodo Tabata.

Noemi irriconoscibile con dieta e metodo Tabata: quanti kg ha perso e come funziona

Leggi anche: >> QUEST’UOMO HA PERSO 13 KG IN 2 MESI CON UN ESERCIZIO DI 5 MINUTI AL GIORNO: IL TRUCCO CHE IN POCHI CONOSCONO

Le diete lampo, super flash non funzionano veramente quando si vuole dimagrire. L’unica via è un’alimentazione sana ed equilibrata, unita all’attività fisica. Lo sa bene Noemi: la cantante si mostra in perfetta forma su Instagram.

Prova costume decisamente superata per l’interprete di ‘Sono solo parole‘. Il suo segreto? dopo la dieta fatta in vista del matrimonio, Noemi è diventata una delle sostenitrici del Metodo Tabata: un allenamento intenso, ma non alla portata di tutti.

Cos’è il metodo Tabata

Si tratta di un metodo di allenamento che aiuta a bruciare i grassi, inventato negli anni 90 dallo scienziato Izumi Tabata presso il National Institute of Fitness and Sports di Toky. L’ obiettivo è ottimizzare le performance fisiche aerobiche ed anaerobiche attraverso un lavoro intermittente ad alta intensità.

Leggi anche: >> PROTEINE BUONE, SCOPRI QUALI SONO PER PERDERE FINO A 5 KG

Noto anche con il nome di guerriglia cardio: il corpo lavora al massimo per 20 secondi e poi per 10 si riposa. Un workout a corpo libero che in 4 minuti prevede 8 sequenze degli esercizi. Alternando lo sforzo fisico al recupero, si accelera il processo per bruciare i grassi.

Si tratta di una tipologia di allenamento breve ma intensa, non adatta a tutti. E’ sconsigliato per chi inizia a fare sport da zero o che non è attivo da molto tempo, a chi è in sovrappeso e a chi ha problemi cardiaci.

Crediti foto@Kikapress