La creatività non ha limiti e da TikTok arriva un curioso metodo per avere capelli con onde perfette senza usare i classici strumenti

Avete sempre desiderato di avere i capelli con delle onde perfette ma non ci siete mai riuscite? Su TikTok un video mostra come ottenerle usando il termosifone. Proprio così, e l’idea è tutta italiana.

Onde perfette capelli col termosifone: lo strano metodo

Dopo il make-up l’hairstyle è uno degli aspetti più curati e per questo in rete si trovano tanti tutorial che spiegano come fare acconciature e pieghe. Quello mostrato da kekka.mngcsl di Napoli su TikTok è sicuramente il metodo più curioso e stravagante per ottenere delle onde perfette. Il suo video è stato ripreso dal magazine TeenVogue ed è stato ripreso anche da altre influencer tra cui Elisa Montorio modella diciassettenne che nel suo video testa il metodo suggerito da kekka. Nel video la giovane utilizza il termosifone a tubi come strumento per acconciare i capelli. Vi avvolge una ciocca di capelli e attende qualche minuto, e il risultato arriva.

Entrambi i video sono divenuti virali, ma sebbene siano simpatici e divertenti, fate attenzione. Kekka ha i capelli lunghi e e arrotola solo una parte della ciocca. Il termosifone è caldo e se vi accostate troppo il viso, potrebbe non essere piacevole. Ma ancora più importante, i capelli sono delicati e questa pratica certo non aiuta la loro salute.

