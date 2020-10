Rossetto ‘a prova di mascherina’, non farne a meno a tempo di Covid-19

Non potete fare a meno del make-up anche al tempo del Covid-19? Siete alla ricerca di un rossetto a prova di mascherina? Ecco la nostra guida!

La pandemia di Covid-19 ha cambiato tante nostre abitudini: una su tutte il make-up. Ma vi siete mai chieste qual è il modo migliore per mettere il rossetto anche con la mascherina? Esiste un modo capace di non farlo rovinare anche quando abbiamo la bocca coperta? Andiamo a scoprirlo insieme!

Mettere il rossetto con la mascherina: ecco i trucchi

Tantissime donne adorano il rossetto e no, non vogliono rinunciarci nemmeno quando sono costrette ad indossare la mascherina. Ma, d’altronde, perché dovrebbero farlo? Ebbene, sappiate che il consiglio numero uno è innanzitutto quello di utilizzare rossetti dalle colorazioni opache…

In ogni caso, però, per evitare disastri e macchie ovunque, una volta messo il rossetto basta tamponarlo con una velina. In questo modo, la stragrande maggioranza del colore rimarrà sulle vostre labbra (anche se una piccola parte finirà sempre e comunque sulla mascherina).

I brand che hanno ideato rossetti no-transfer

Questo discorso vale per i rossetti “generici”, ma sappiate che alcuni brand di make-up hanno ideato i rossetti a prova di mascherina, capaci di evitare ogni possibile macchia o sbavatura.

Un esempio viene da Chanel, che con il suo Le Rouge Duo Ultra Tenue ha fatto una scelta in tal senso. Il rossetto in questione ha due estremità: da un lato c’è il colore a lunga tenuta e dall’altro il gloss. Un loro uso combinato permette di fissare in pochi secondi il rossetto sulle labbra, lasciandolo a prova di caldo e di tracce.

Anche Sephora propone un rossetto “a prova di mascherina”. È il Cream Lip Stain Mat, un rossetto liquido coprente a lunga tenuta e soprattutto dall’effetto no-transfer!

Rossetto liquido no transfer anche per Astra Make-up, che ha ideato il suo Hypnotize Liquid Lipstick ad applicatore concavo, per evitare macchie sulle mascherine!

Infine, anche KVD Vegan Beauty propone una versione cruelty-free di rossetto a prova di mascherina. Il suo nome è Everlasting Liquid Lipstick, ed è un rossetto a lunga durata che non sbava. Disponibile in 30 colorazioni differenti!

Foto: Shutterstock